Le rendement de l'indice de référence de l'Inde pourrait baisser à 6,85 %, les taux étant proches de leur sommet - Citi

"Les obligations ont jusqu'à présent été à la traîne de l'évolution des swaps et réagissent généralement tardivement aux changements de cycle politique. Néanmoins, les rendements obligataires sont susceptibles de se détacher aussi, et probablement sur une courbe plus raide", ont déclaré les analystes Samiran Chakraborty et Gaurav Garg dans une note.

La banque étrangère s'attend à ce que New Delhi vise un déficit budgétaire de 5,8 % du produit intérieur brut pour le prochain exercice financier se terminant en mars 2024, ce qui implique une offre d'environ 15 000 milliards de roupies (184,68 milliards de dollars). C'est "mieux que la médiane des attentes du marché, qui est de 16 trillions de roupies (INR), et peut impliquer un assouplissement des rendements post facto", ont déclaré les analystes.

Le gouvernement vise à maintenir un déficit budgétaire de 6,4 % pour cet exercice, avec un objectif d'emprunt brut de 14,21 trillions de roupies.

"De plus, avec l'allègement général des pressions en faveur d'une hausse des taux directeurs, le ralentissement de l'inflation et l'asymétrie des risques en faveur des titres à revenu fixe, les rendements obligataires sont susceptibles de baisser", ont déclaré les analystes.

Le rendement de l'obligation indienne à 10 ans 7,26% 2032 était à 7,32%, presque inchangé ce mois-ci, après avoir testé un plus bas à 7,26%.

Citi s'attend à ce que la Reserve Bank of India augmente le taux repo de 25 points de base en février, bien que l'Inde se rapproche du pic des taux directeurs pour ce cycle.

L'Inde présentera son budget pour le prochain exercice financier le 1er février, avec une augmentation probable de 11-12% des dépenses d'investissement et des dépenses globales d'environ 6,5%-7%.

Prévisions du déficit fiscal et des objectifs d'emprunt en

trillions de roupies pour l'année fiscale 24

Nom du courtier Déficit fiscal Centre Centre État État

(% du PIB) brut net brut net

Goldman Sachs 5,9 16,8 13 8 5,3

Barclays 5.8 - - - - -

Citi Research 5.8 15 10.6 - - -

DBS 5.9 15.5 - - -

Société Générale 5.5-6 - - - - -

ICICI Bank 5.9 15.75 - 8.5 -

ICRA 5,8 14,8 10,4 9,6 6,8

(1 $ = 81,2220 roupies indiennes)