Le rendement de la dette italienne baissera avec les actes-Tria

CERNOBBIO, Italie, 9 septembre (Reuters) - La prime que l'Italie doit verser pour se financer sur les marchés par rapport à celle de ses partenaires européens moins endettés baissera quand le gouvernement commencera à mettre en oeuvre sa politique, a déclaré dimanche son ministre de l'Economie et des Finances0.

Giovanni Tria, qui s'exprimait lors d'une conférence dans le nord de l'Italie, a indiqué que certaines des mesures budgétaires les plus radicales de la coalition gouvernementale ne seraient introduites que progressivement, rassurant les investisseurs sur le respect des règles budgétaires de l'Union européenne.

"Quand le discours du gouvernement se traduira en actes, l'écart de rendement entre les obligations d'Etat reviendra à des niveaux plus normaux", a-t-il dit.

Les investisseurs ont largement vendu de la dette italienne, craignant que le programme économique du nouveau gouvernement n'augmente la dette déjà considérable du pays.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes a atteint 293 points de base le 3 septembre, son niveau le plus élevé depuis l'entrée en fonction en juin du gouvernement de coalition formé par la Ligue, d'extrême droite, et le Mouvement 5 Etoiles, "anti-système".

Giovanni Tria a dit que le creusement de l'écart de rendement en août montrait que "les marchés ne croyait pas aux engagements du gouvernement de réduire la dette publique".

L'écart est revenu à 248 points de base vendredi, au plus bas depuis près d'un mois, après les déclarations de deux vice-présidents du Conseil, selon lesquelles Rome respectera les règles budgétaires de la zone euro pour l'année prochaine.

Le gouvernement s'est engagé à instaurer un revenu universel pour les plus pauvres, à revenir sur une précédente réforme des retraites et à réduire les impôts dans le prochain budget 2019, qui doit être dévoilé d'ici la mi-octobre.

"Nous allons mettre en oeuvre progressivement ces mesures (...) Nous examinons le budget de l'Etat pour trouver des ressources financières à réaffecter à ces mesures". (Francesca Landini Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Danielle Rouquié)