Le rendement de référence du Bund de la zone euro a légèrement augmenté lundi et s'est rapproché du plus haut de 12 ans atteint jeudi dernier, après qu'un projet de loi évitant la fermeture du gouvernement américain ait stimulé l'appétit pour les actifs plus risqués.

Les contrats à terme de l'indice S&P ont augmenté après que le Congrès américain ait adopté un projet de loi de financement provisoire samedi dernier afin d'éviter la quatrième fermeture partielle du gouvernement fédéral en dix ans.

Les coûts d'emprunt de la zone euro ont chuté vendredi après que les données clés américaines pour le mois d'août ont indiqué une inflation modérée, après un bond la veille à des sommets de 2011. Les propres données de l'Union européenne ont montré un ralentissement de la dynamique des prix à la consommation. Les prix des obligations évoluent inversement aux rendements.

"L'activité ne s'effondrant pas et les marchés du travail n'implosant certainement pas, la Fed et la BCE résisteront à tout soupçon de réduction des taux dans les trimestres à venir", ont déclaré les analystes d'ING dans une note de recherche.

"Cela semble être le principal moteur des taux du marché à l'heure actuelle", ont-ils ajouté.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a augmenté de 2,5 points de base (pb) à 2,86 % lundi. Il a atteint 2,98 %, son niveau le plus élevé depuis début juillet 2011, jeudi dernier lorsque les pays, dont l'Allemagne, ont publié des données sur l'inflation.

Les analystes ont déclaré que la position hawkish de la Banque centrale européenne, avec les décideurs politiques réitérant que les taux resteront élevés pour une période prolongée, a pesé sur les prix des obligations à long terme.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, considéré comme une colombe politique, a rejeté lundi les discussions sur les réductions de taux comme prématurées et a averti que "le dernier kilomètre de la désinflation est le plus difficile".

L'urgence des investissements publics s'est accrue à la suite de la guerre en Ukraine, les pays ajoutant la défense et la sécurité énergétique à leurs priorités existantes.

Entre-temps, une baisse de l'inflation ne peut être considérée comme acquise, car les prix du pétrole continuent d'augmenter et les perspectives de croissance des salaires et d'inflation des services restent floues.

Dans ce contexte, les marchés devraient exiger une prime de terme élevée, ce qui entraînera une hausse des rendements des obligations à long terme.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, sensible aux attentes à court terme en matière de taux d'intérêt, est resté stable à 3,20 %. Début juillet, il a atteint 3,393 %, son niveau le plus élevé depuis 2008.

La prime de risque sur la dette italienne est restée modérée après avoir augmenté lorsque le gouvernement de Rome a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine et a relevé ses objectifs de déficit budgétaire.

L'écart entre les rendements italien et allemand à 10 ans était de 192 points de base après avoir atteint 200 points de base vendredi dernier.

Les analystes de Citi ont déclaré la semaine dernière qu'ils étaient devenus tactiquement neutres avant une émission de dette italienne destinée aux investisseurs particuliers, tout en conservant un biais d'élargissement à moyen terme.

L'Italie lancera sa deuxième obligation BTP Valore pour les investisseurs particuliers lundi afin d'augmenter les avoirs nationaux de sa dette. (Rapporté par Stefano Rebaudo, édité par Hugh Lawson)