Zurich (awp) - Le rendement des caisses de pension a diminué en 2020 notamment en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur les marchés financiers. Cependant cette performance a permis à ces établissements d'améliorer leur stabilité et d'augmenter les réserves, relève une étude de Swisscanto.

Le rendement moyen s'est inscrit à 3,97% l'année dernière contre 10,85% en 2019. Les différences entre la meilleure caisse (+12,30%) et la plus mauvaise (-6,5%) se sont en outre accentuées. "Plus la caisse est grande et professionnelle, mieux elle s'en sort", précise le communiqué.

En outre, la part des actions dans les portefeuilles gérés a gagné en importance. Elle a atteint un niveau record de 32,7% et les obligations un plancher de 28,9%.

"En l'espace d'une dizaine d'années, la part d'obligations dans les portefeuilles a chuté de 22%, tandis que la part d'actions a augmenté de 26%, et la part d'immobilier de 18%. On remarque que c'est chez les plus petites caisses que les risques immobiliers sont les plus élevés", fait remarquer l'étude.

Malgré une performance en baisse, les caisses de pension n'ont "jamais été en aussi bonne santé qu'actuellement. (...) Le taux de couverture a atteint son plus haut niveau des dix dernières années", précise la filiale de la Banque cantonale de Zurich. Ces institutions ont pu renforcer leurs réserves de fluctuation de valeur.

Retraite des femmes déjà revu à la hausse

La baisse des taux de conversion se poursuit cependant, au détriment des assurés. Le taux de conversion moyen chez les femmes prenant leur retraite à 64 ans est de 5,46%, contre 5,52% pour les hommes à 65 ans.

Par ailleurs, les caisses prévoient un taux de conversion moyen de 5,3% en 2025 au vu de l'augmentation de l'espérance de vie et des taux bas.

"Il est frappant de constater que près de deux tiers des caisses de droit public ont déjà anticipé dans leur règlement l'âge de la retraite à 65 ans pour les femmes comme évoqué dans les débats politiques", constate Swisscanto.

Les placements des caisses doivent encore faire des efforts pour devenir plus verts. Environ 25% de ces établissements ont introduit des critères liés à l'environnement, à la bonne gouvernance et aux questions sociales (ESG) mais seulement 4% ont un objectif de réduction du CO2.

Quelque 514 institutions de prévoyance ont participé à l'"Étude 2021 sur les caisses de pension suisses". La fortune des participants se monte à 777 milliards de francs suisses, quelque 80% de l'avoir de prévoyance en Suisse.

