Le rendement des obligations à 20 ans du Japon atteint son plus haut niveau depuis plusieurs années, la BOJ luttant contre la pression à la hausse.

Le rendement des obligations à 20 ans a bondi de 5 points de base pour atteindre 1,320 %, son plus haut niveau depuis octobre 2014.

Les rendements sur toute la courbe sont en hausse depuis que la BOJ a surpris le marché la semaine dernière en relevant le plafond du rendement des obligations à 10 ans de 0,25 % à 0,5 %.

"L'autorisation d'une bande plus large pour les obligations à 10 ans n'a fait qu'alimenter les spéculations sur les nouvelles actions de la Banque du Japon, ce qui alimente les ventes", a déclaré Kazuhiko Sano, stratège chez Tokai Tokyo Securities.

La hausse du rendement des obligations à 20 ans a accentué la pression à la hausse sur le rendement des obligations à 10 ans, a ajouté M. Sano.

Après que l'achat d'urgence d'obligations n'ait pas réussi à contenir les rendements élevés, la BOJ a annoncé qu'elle proposerait 1 trillion de yens (7,48 milliards de dollars) de fonds sur le marché avec un taux d'intérêt nul pendant deux ans le 4 janvier.

Cette mesure visait à encourager les investisseurs à acheter des obligations à deux ans, a déclaré Keisuke Tsuruta, stratège des titres à revenu fixe chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Le rendement des JGB à deux ans, qui est devenu positif pour la première fois en sept ans la semaine dernière, était à 0,045 %, son plus haut niveau depuis mars 2015, avant de retomber à 0,035 %.

"La BOJ a du mal à contenir les rendements depuis qu'elle a procédé à un ajustement de sa politique de taux ultra-bas", a déclaré Tsuruta.

Plus tôt dans la journée, la BOJ a procédé à des achats d'obligations non programmés, ciblant des titres d'une durée de un à dix ans. Plus tard, elle a mené une opération similaire pour les obligations d'une durée de cinq à dix ans.

La banque a également proposé d'acheter des montants illimités d'obligations avec des échéances de deux et cinq ans pour une deuxième session consécutive.

Ces opérations s'ajoutent aux offres quotidiennes de la banque centrale d'acheter des quantités illimitées d'obligations à 10 ans.

Mais les rendements ont augmenté, le rendement des JGB à 10 ans ayant progressé de 0,5 point de base pour atteindre 0,455 %. Les obligations à 10 ans qui seront émises le mois prochain ont un rendement de 0,495% sur le marché dit "when-issued".

Le rendement des JGB à 30 ans a augmenté de 4,5 points de base pour atteindre 1,615 %. Le rendement des JGB à 40 ans a augmenté de 6,5 points de base pour atteindre 1,860 %.

Le rendement à cinq ans est resté stable à 0,240 %.

(1 $ = 133,7000 yens)