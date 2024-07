Le rendement des obligations allemandes à 10 ans est resté stable lundi, les investisseurs évaluant ce que la décision du président américain Joe Biden d'abandonner la course aux élections de 2024 pourrait signifier pour les marchés financiers et les perspectives de la politique monétaire mondiale.

M. Biden a annoncé dimanche qu'il abandonnait sa candidature à la réélection face à l'ancien président Donald Trump, sous la pression croissante de ses collègues démocrates.

La vice-présidente Kamala Harris est désormais favorite pour remporter l'investiture démocrate et affronter M. Trump lors des élections de novembre.

L'obligation allemande à 10 ans, la référence pour la zone euro, a pris la nouvelle dans son élan, le rendement ayant augmenté de moins d'un point de base (pb) à 2,47 %.

Après le débat télévisé désastreux de Biden et la tentative d'assassinat de Trump, les marchés avaient commencé à tabler sur une victoire de Trump.

Les analystes supposaient que la politique fiscale de l'ancien président pourrait entraîner une augmentation des dépenses et de l'inflation, et donc des rendements obligataires plus élevés.

"En ce début de semaine, l'accent est mis sur la nouvelle dynamique de la campagne électorale américaine et sur le processus d'investiture démocrate, même si le retrait de Joe Biden était largement attendu", a déclaré Rainer Guntermann, stratège en matière de taux à la Commerzbank.

Le rendement à 10 ans de l'Italie a baissé de 2 points de base à 3,75 %, réduisant l'écart de rendement à 10 ans très surveillé entre l'Italie et l'Allemagne - une mesure du risque que les investisseurs exigent pour détenir des obligations italiennes - à 127 points de base.

"La réalité est que les choses peuvent changer d'ici les élections de novembre", a déclaré Althea Spinozzi, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe chez Saxo Bank. "Le marché sera volatil à toute nouvelle provenant de la campagne américaine, mais les données macroéconomiques seront beaucoup plus importantes dans les mois à venir.

La semaine dernière, la Banque centrale européenne a maintenu ses paramètres de politique inchangés et sa présidente, Christine Lagarde, a déclaré que sa prochaine décision, le 12 septembre, était "très ouverte".

Les responsables politiques de la BCE se sont empressés de soutenir de nouvelles baisses des taux d'intérêt, se montrant plus confiants dans le fait que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Lundi, Peter Kazimir, responsable de la fixation des taux, a laissé la porte ouverte à deux nouvelles baisses de taux cette année si les données le justifiaient.

Le marché des contrats à terme estime à 77 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point du taux d'intérêt de la BCE lors de la prochaine réunion en septembre.

Pendant ce temps, l'émission d'obligations d'État devrait diminuer cette semaine, selon Francesco Maria Di Bella, stratège des revenus fixes chez UniCredit, l'Allemagne, l'Italie et la Belgique devant vendre 18 milliards d'euros (19,60 milliards de dollars) d'obligations, en baisse par rapport aux 27 milliards d'euros de la semaine dernière.

"L'activité du marché primaire, qui concernera également les obligations indexées sur l'inflation, sera particulièrement intense sur la partie courte de la courbe", a déclaré M. Di Bella.

L'émission peut avoir été l'un des facteurs poussant à la hausse les rendements des obligations à court terme lundi. Le rendement à deux ans de l'Allemagne, qui est plus sensible aux changements dans les attentes de la politique monétaire, était en hausse de 4 points de base à 2,819%.

Les données nationales de la zone euro cette semaine comprennent les enquêtes préliminaires de l'indice des directeurs d'achat pour le mois de juillet mercredi et l'enquête Ifo allemande sur le climat des affaires jeudi. (1 dollar = 0,9182 euro) (Reportage de Samuel Indyk ; Rédaction de Sharon Singleton, Christina Fincher et Barbara Lewis)