Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes de la Banque centrale européenne en matière de taux d'intérêt, a atteint son plus haut niveau depuis novembre jeudi, après que les données sur l'inflation américaine de mars soient apparues plus élevées que prévu la veille.

** Le rendement des obligations allemandes à deux ans a atteint 2,995% dans les premiers échanges après avoir augmenté de 7 points de base (pb) suite aux données américaines de mercredi. Il a augmenté de 2 points de base à 2,976%. ** La Banque centrale européenne fixe les taux d'intérêt plus tard dans la journée et on s'attend à ce qu'elle les laisse à 4%. Les traders seront à l'affût de signes indiquant si la BCE pense toujours qu'une réduction en juin est probable, comme les fonctionnaires l'ont précédemment suggéré. ** L'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % en mars, après avoir connu la même hausse en février, défiant les attentes des économistes qui prévoyaient une baisse à 0,3 %. En glissement annuel, l'inflation s'est établie à 3,5 %, contre 3,2 % le mois précédent. ** Ces chiffres ont jeté le doute sur la capacité de la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt cet été et, par extension, ont incité les investisseurs à modérer leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt des autres banques centrales. ** Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 2,447%, après avoir augmenté de 6 points de base mercredi. ** Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 3,793%. L'écart très surveillé entre les coûts d'emprunt italiens et allemands à 10 ans s'élevait à 133 points de base. (Reportage de Harry Robertson ; Rédaction de Sharon Singleton)