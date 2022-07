Le rendement des obligations allemandes à 2 ans connaît sa plus forte baisse depuis 2005, les indices PMI alimentant les craintes de récession.

L'activité globale dans la zone euro s'est contractée en raison d'un ralentissement accéléré de l'industrie manufacturière et d'un quasi-stagnation de la croissance du secteur des services, l'inflation poussant les consommateurs à réduire leurs dépenses, selon l'indice composite des directeurs d'achat de S&P Global, un bon indicateur de la santé économique.

Le rendement allemand à deux ans, sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, est descendu jusqu'à 0,355% et était en baisse de plus de 26 points de base à 0,399% à 1530 GMT.

Selon les données de Refinitiv, les opérateurs tablent désormais sur 105 points de base de hausse des taux de la BCE d'ici décembre, contre environ 120 points de base avant les données. Ils évaluent à 80 % la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base en septembre, contre une probabilité totale jeudi.

"Je pense qu'il est assez clair que le marché s'inquiète de plus en plus d'une récession de la zone euro cet hiver - l'activité est déjà en chute libre, et ce, avant toute coupure potentielle du gaz russe pendant l'hiver. L'offre massive d'obligations n'est pas une surprise", a déclaré Michael Brown, responsable de l'intelligence du marché chez Caxton.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, est passé sous la barre des 1 % pour la première fois depuis le 30 mai, et a perdu 19 points de base. Les rendements obligataires évoluent de manière inverse aux prix.

"La fenêtre pour des hausses de taux significatives se ferme rapidement. Nous ne pensons vraiment pas qu'ils seront en mesure de resserrer les taux au tournant de l'année ou (au premier semestre 2023) étant donné la situation probable de l'économie européenne", a déclaré Viraj Patel, stratège macroéconomique mondial chez Vanda Research.

La BCE a relevé ses taux de 50 points de base - le double de ce qu'elle avait prévu précédemment - et est sortie du territoire négatif jeudi.

Ailleurs, les rendements obligataires italiens ont chuté, resserrant l'écart très surveillé entre les obligations à 10 ans et celles de l'Allemagne à 238 points de base, contre 240 points de base à la fin de la journée de jeudi.

L'attention est restée sur le nouvel outil tant attendu de la BCE, l'Instrument de protection de la transmission (IPT), annoncé jeudi, pour acheter des obligations de pays dont la banque considère que l'écart avec l'Allemagne s'envole sans qu'ils en soient responsables.

Les décideurs n'ont pas discuté des turbulences du marché obligataire en Italie, dont le gouvernement s'est effondré cette semaine, lors de la réunion de jeudi et ne prévoient pas d'utiliser leur nouvel outil de façon imminente car les conditions ne le justifient pas, ont déclaré des sources à Reuters cette nuit.

L'écart s'est brièvement élargi jusqu'à 247 points de base vendredi, se rapprochant du pic de jeudi lorsque les investisseurs ont été déçus par le degré de conditionnalité de l'outil et le manque de détails fournis.