Le rendement des obligations allemandes à deux ans a atteint son niveau le plus bas depuis la crise bancaire de mars, jeudi, les traders ayant maintenu leurs paris sur des réductions rapides des taux d'intérêt, mais les coûts d'emprunt à plus long terme ont augmenté, menés par l'Italie.

Le rendement à deux ans, sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, est tombé à 2,372 %, son plus bas niveau depuis le 24 mars, lorsque les turbulences bancaires mondiales ont amené les marchés à parier que les banques centrales s'abstiendraient d'augmenter les taux d'intérêt.

Il a perdu 3 points de base (pb) sur la journée et devrait connaître sa sixième baisse quotidienne consécutive. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

"La principale force motrice derrière les mouvements est l'attente de réductions de taux de la part des principales banques centrales", a déclaré Amanda Sundström, stratège en matière de revenu fixe et de change chez SEB.

"Les choses ont évolué assez rapidement et je pense que cela continuera jusqu'à ce que nous obtenions de nouvelles données au début de l'année.

Les marchés monétaires se sont empressés de renforcer les attentes en matière de réduction des taux, l'inflation ayant chuté plus rapidement que prévu.

Les opérateurs évaluent actuellement à environ 70 % les chances que la Banque centrale européenne commence à réduire ses taux d'intérêt lors de sa réunion de mars, tandis que plus de 165 points de base d'assouplissement sont prévus pour l'année prochaine.

Les responsables politiques de la BCE ont tenté de repousser ces attentes, mais avec un succès limité, car l'inflation globale des prix à la consommation dans la zone euro a été inférieure aux prévisions pour le troisième mois consécutif en novembre, remettant en cause l'idée selon laquelle les taux d'intérêt resteraient élevés jusqu'en 2024.

Jeudi, Robert Holzmann, l'un des responsables politiques de la BCE les plus optimistes, a déclaré qu'il était trop tôt pour parler d'une baisse des coûts d'emprunt et qu'une telle mesure en 2024 était loin d'être certaine, a rapporté Bloomberg News.

Les coûts d'emprunt à plus long terme ont augmenté jeudi, le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour la zone euro, ayant augmenté de 4 points de base pour atteindre 1,93 %.

En Italie, le rendement à 10 ans a augmenté de plus de 10 points de base pour atteindre 3,60 %, après avoir atteint mercredi 3,468 %, son niveau le plus bas depuis août 2022. Cependant, après avoir affiché une forte hausse ces dernières semaines, il a perdu 63 points de base en décembre, s'apprêtant à subir la plus forte baisse mensuelle depuis 2013.

Cela a poussé l'écart entre les rendements à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne à environ 165 points de base, le plus élevé depuis plus d'une semaine.

De même, les rendements espagnols et portugais ont augmenté de 7 à 8 points de base.

Pendant ce temps, le rendement des obligations britanniques à 10 ans a brièvement touché son niveau le plus bas depuis le 6 avril, à 3,433 %. Il a augmenté de 6 points de base à 3,49 %. (Reportage de Samuel Indyk, complément d'information de Yoruk Bahceli, rédaction d'Angus MacSwan et de Sharon Singleton)