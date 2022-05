Le rendement des obligations indiennes à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis trois semaines ; les données sur le PIB sont au centre de l'attention.

Le rendement de l'obligation de référence se négociait à 7,46% à 0606 GMT, son plus haut depuis le 9 mai.

Les prix du pétrole ont prolongé leurs gains après que l'UE a accepté de réduire les importations de pétrole en provenance de Russie, alimentant les inquiétudes d'un marché plus tendu déjà en matière d'approvisionnement face à une demande croissante avant la haute saison de conduite estivale aux États-Unis et en Europe.

"Le pétrole brut se maintient au-dessus de 120 dollars le baril. Il est susceptible de maintenir la pression à la hausse sur l'inflation nationale, de sorte que les attentes d'un début d'apaisement de l'inflation ne se matérialisent pas nécessairement", a déclaré un trader principal d'une banque étrangère.

L'Inde importe près de 85 % de ses besoins en pétrole et le prix élevé du brut fait grimper l'inflation importée. Les traders examineront les données du PIB prévues à 1200 GMT pour les indices à court terme.

La troisième plus grande économie d'Asie a probablement connu une croissance de 4,0 % au cours du trimestre janvier-mars par rapport à l'année précédente, selon un sondage Reuters de la semaine dernière. Il s'agirait du rythme le plus lent en un an, après une croissance de 5,4 % au trimestre précédent.

Le dernier sondage Reuters, réalisé après l'augmentation de 40 points de base du taux plus tôt en mai, a montré que plus d'un quart des économistes, 14 sur 53, s'attendent à ce que la RBI augmente de 35 points de base pour atteindre 4,75 % en juin, tandis que 20 s'attendent à un mouvement plus important allant de 40 à 75 points de base, dont 10 qui prévoient une augmentation de 50 points de base.

Le comité de politique monétaire doit annoncer sa prochaine décision politique le 8 juin.

L'objectif principal de la RBI est de ramener l'inflation plus près de la cible, mais elle ne peut pas ignorer les préoccupations concernant la croissance, a déclaré le gouverneur Shaktikanta Das dans une interview accordée au journal Economic Times la semaine dernière.

"Le MPC de la semaine prochaine sera le déclencheur clé maintenant. En fonction des données du PIB d'aujourd'hui, nous devons voir s'ils s'en tiennent à une augmentation potentielle du taux de 50 pb ou s'ils optent pour quelque chose de plus petit afin de protéger la croissance", a déclaré un courtier principal d'une banque privée.