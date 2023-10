Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans s'est légèrement éloigné de son plus haut niveau depuis 10 ans mardi après une vente aux enchères ferme, la Banque du Japon (BOJ) ayant promis d'acheter des obligations au cours de la prochaine session.

Mais les rendements mondiaux sont en hausse et le taux de swap à 10 ans a atteint un niveau record, ce qui indique une forte pression à la hausse sur les rendements des JGB.

Le rendement du JGB à 10 ans a perdu 1 point de base (pb) à 0,760%, après avoir atteint 0,780% - son plus haut niveau depuis septembre 2013 - plus tôt dans la session.

"La BOJ a tenté de contenir les rendements élevés en procédant à des achats d'urgence d'obligations, mais la pression à la hausse persiste", a déclaré Takeshi Ishida, stratège chez Resona Holdings.

"La question est de savoir quand la BOJ modifiera sa politique, et non si elle le fera ou non", a ajouté M. Ishida.

Le taux de swap de taux d'intérêt à 10 ans a atteint un niveau record de 0,9875 % mardi.

La BOJ a déclaré lundi qu'elle mènerait une opération d'achat d'obligations non programmée mercredi après que les rendements aient atteint de nouveaux sommets pluriannuels, ainsi qu'une autre opération vendredi.

L'adjudication d'obligations d'État a rapporté 3,93 fois le montant vendu, ce qui est légèrement inférieur au ratio de 4,02 fois obtenu lors de l'adjudication précédente, le mois dernier.

Mais l'écart entre le prix le plus bas et le prix moyen est passé de 0,10 yen à 0,02 yen, signe d'une demande plus forte.

Le résultat a été soutenu par l'achat d'obligations par la BOJ, a déclaré Keisuke Tsuruta, stratège des revenus fixes chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Même si la BOJ a élargi la fourchette de négociation des rendements des obligations à 10 ans pour donner plus de flexibilité au marché, les niveaux de rendement et le résultat d'une adjudication sont déterminés par ce que fait la BOJ", a déclaré Tsuruta.

Les adjudications d'obligations à 10 ans des deux mois précédents ont été marquées par une faible demande, les investisseurs se montrant prudents quant à l'achat de titres dans un contexte de spéculation croissante quant à une éventuelle modification par la BOJ de sa politique de taux ultra-bas.