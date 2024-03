Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) a atteint un plus haut de trois mois mardi, les acteurs du marché ayant parié que la Banque du Japon (BOJ) mettrait fin à sa politique de taux négatifs dès ce mois-ci.

Le rendement des JGB à 10 ans a atteint 0,775%, son plus haut niveau depuis le 11 décembre, avant de se détendre à 0,77%, en hausse de 1 point de base (pb) par rapport à la session précédente.

"Le marché a déjà intégré la fin du changement de politique de la BOJ", a déclaré Keisuke Tsuruta, stratège principal des revenus fixes chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

"Les rendements peuvent varier en fonction de ce qui sera annoncé lors de la réunion de politique générale de la BOJ. Il y a encore des incertitudes quant à l'issue de cette réunion."

Un nombre croissant de décideurs politiques de la BOJ sont favorables à l'idée de mettre fin aux taux d'intérêt négatifs ce mois-ci et la banque centrale va probablement revoir son programme de relance massif qui consiste à contrôler les rendements obligataires et à acheter des actifs plus risqués, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Le marché a les yeux rivés sur le résultat d'une vente aux enchères d'obligations à cinq ans qui aura lieu plus tard dans la journée. Le rendement de l'obligation à cinq ans a augmenté à 0,4 % au cours de la session précédente, son plus haut niveau depuis le 14 novembre. Il était en dernier lieu en baisse de 0,5 pb à 0,370%.

"L'adjudication deviendra un indicateur de la demande pour les obligations de cette durée à ce niveau de rendement", a déclaré Tsuruta.

Le rendement du JGB à deux ans est resté stable à 0,195%.

Le rendement du JGB à 20 ans est resté stable à 1,54% et le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 0,5 pb à 1,820%. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Rashmi Aich)