Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 4 mois et demi vendredi, sur fond de spéculations selon lesquelles la Banque du Japon (BOJ) modifierait sa politique monétaire ultra-libre ce mois-ci.

Le rendement des JGB à 10 ans a atteint 0,485%, son plus haut niveau depuis le 10 mars. À la mi-journée, le rendement a glissé à 0,480%, mais toujours en hausse de 1,5 point de base (pb) par rapport à la session précédente.

"Les rendements japonais ont augmenté sur l'ensemble de la courbe malgré la baisse des rendements du Trésor américain au cours de la nuit. Il doit donc y avoir des catalyseurs propres au Japon", a déclaré Keisuke Tsuruta, stratège des revenus fixes chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Les rendements de référence du Trésor à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux semaines, et les rendements à deux ans ont atteint leur plus bas niveau depuis la mi-juin dans la nuit, alors que l'inflation s'est ralentie, renforçant les paris selon lesquels la Réserve fédérale cessera d'augmenter les taux d'intérêt après une hausse prévue de 25 points de base plus tard ce mois-ci.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a commencé à grimper fortement depuis vendredi dernier, soutenu par la forte croissance du salaire de base japonais, qui a grimpé de 1,8 % en glissement annuel en mai, la plus forte augmentation depuis février 1995.

La croissance des salaires et l'inflation persistante sont des facteurs clés dans le radar de la BOJ, alors que la banque centrale examine si et quand elle doit relâcher sa politique de relance monétaire ultra-libre.

Le journal japonais Yomiuri a rapporté vendredi que la BOJ est susceptible de relever ses prévisions de prix pour l'année fiscale en cours entre 2 % et 2,9 % dans ses projections trimestrielles.

La BOJ devrait tenir une réunion de politique générale de deux jours à partir du 27 juillet.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 1,120 % et le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 3 points de base pour atteindre 1,380 %.

Le rendement à cinq ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 0,135 %.

Le rendement du JGB à 40 ans est resté stable à 1,500 %.

Le rendement du JGB à deux ans est resté stable à -0,040 %.