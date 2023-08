Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint mardi son plus haut niveau depuis plus de neuf ans, franchissant le seuil qui avait incité la banque centrale à intervenir sur le marché au début du mois.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a augmenté de 1 point de base (pb) pour atteindre 0,660%, son plus haut niveau depuis janvier 2014, suivant la hausse des rendements américains.

L'augmentation du rendement a suscité des spéculations selon lesquelles la Banque du Japon (BOJ) procéderait à des achats d'urgence, ce qui pourrait faire baisser le yen. Mais la banque centrale n'avait pas annoncé de telles mesures à 01h10 GMT.

"Le rendement a augmenté en raison de la hausse des rendements du Trésor américain au cours de la nuit. Il s'agissait d'un mouvement ordonné et non d'une spéculation, ce qui explique pourquoi la BOJ n'est pas intervenue", a déclaré Naoya Hasegawa, stratège obligataire senior chez Okasan Securities.

Le 3 août, la BOJ a procédé à des achats imprévus d'obligations après que le rendement à 10 ans a atteint 0,655 %, son deuxième achat d'urgence au cours de cette semaine.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint lundi un niveau inégalé depuis la grande crise financière de 2007, alors que l'on pense de plus en plus que la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps en raison de la résistance de l'économie américaine.

Les rendements japonais ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, le rendement à cinq ans augmentant de 1 pb pour atteindre 0,235%, son plus haut niveau depuis le 24 février.

Le rendement du JGB à 20 ans a atteint 1,4 %, son plus haut niveau depuis le 13 janvier, avant de s'échanger à 1,395 %, en hausse de 1,5 point de base par rapport à la session précédente.

Le rendement à 20 ans a augmenté parce que les investisseurs étaient toujours préoccupés par le faible résultat de l'enchère de la semaine dernière, a déclaré Hasegawa.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 1,670%.

Le rendement du JGB à deux ans est resté stable à 0,025 % (rapporté par Junko Fujita ; édité par Sonia Cheema).