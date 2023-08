Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint un pic de 9 ans et demi mercredi, après que la Banque du Japon (BOJ) se soit abstenue d'intervenir sur le marché pour freiner sa hausse.

Le rendement des JGB à 10 ans a augmenté de 1 point de base (pb) à 0,675% à 0444 GMT, son plus haut niveau depuis janvier 2014.

Il a légèrement augmenté à 0,67% après que la BOJ se soit abstenue d'augmenter ses achats lors de l'annonce de ses opérations régulières dans la matinée de Tokyo, puis a de nouveau augmenté après que la banque centrale ait laissé passer l'heure de l'annonce régulière de l'après-midi sans agir.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 1 pb pour atteindre 1,41%, son plus haut niveau depuis le 13 janvier. Le rendement à cinq ans a augmenté de 0,5 pb pour atteindre 0,24 %, un niveau atteint pour la dernière fois le 22 février.

L'augmentation des rendements japonais s'est produite alors même que les rendements du Trésor américain à 10 ans ont repris leur souffle après avoir atteint un sommet de 16 ans à 4,366 % mardi, reculant jusqu'à 4,298 % au cours de la session asiatique.

"Les niveaux de rendement actuels ne sont pas assez élevés, en raison de la hausse des rendements du Trésor américain et de l'inflation japonaise", a déclaré Kentaro Hatono, un gestionnaire de fonds à revenu fixe chez Asset Management One.

"Les niveaux équitables sont plus élevés qu'auparavant, mais cela prendra du temps", a-t-il ajouté, prévoyant une augmentation du rendement à 10 ans à 0,9 % dans les six mois, et à environ 1,75 % pour le rendement à 20 ans.

Les investisseurs guettent les niveaux de rendement qui mettraient la BOJ suffisamment mal à l'aise pour procéder à des achats supplémentaires afin d'enrayer leur hausse.

Le 3 août, la BOJ a procédé à des achats non programmés d'obligations après que le rendement à 10 ans a atteint 0,655 %, ses deuxièmes achats d'urgence cette semaine-là.

Le rendement est passé de 0,435 % le 27 juillet, la veille du jour où la BOJ a doublé de manière inattendue le plafond effectif de son contrôle de la courbe de rendement pour le porter à 1 %.

"La question de savoir à quel niveau la BOJ interviendra à nouveau est actuellement au centre des préoccupations du marché", a déclaré Kazuo Kamitani, stratège actions chez Nomura Securities.

Le rendement du JGB à deux ans, qui est plus étroitement ancré par le taux d'intérêt négatif à court terme, est resté stable à 0,02%.

Le JGB à 30 ans n'a pas encore été négocié. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Rashmi Aich)