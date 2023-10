Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a baissé mardi après que les investisseurs aient constaté que les résultats des enchères pour les obligations de même échéance étaient meilleurs que prévu.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans a baissé de 1,5 point de base (pb) à 0,755%, après avoir atteint 0,780% - son plus haut niveau depuis septembre 2013 - plus tôt dans la session.

"Le résultat a été soutenu par l'opération d'achat d'obligations de la Banque du Japon (BOJ) prévue lors de la prochaine session", a déclaré Keisuke Tsuruta, stratège des revenus fixes chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

La BOJ a déclaré lundi qu'elle offrirait d'acheter des obligations avec des échéances entre cinq et dix ans mercredi, après que les rendements des JGB aient atteint de nouveaux records pluriannuels.

"Même si la BOJ a élargi la fourchette de négociation des rendements des obligations à 10 ans pour donner plus de flexibilité au marché, les niveaux de rendement et le résultat d'une vente aux enchères sont déterminés par ce que fait la BOJ", a déclaré Tsuruta.

L'adjudication d'obligations d'État a reçu 3,93 fois le montant vendu, ce qui est légèrement inférieur au ratio de 4,02 fois obtenu lors de l'adjudication précédente, le mois dernier.

Mais l'écart entre le prix le plus bas et le prix moyen est passé de 0,10 yen à 0,02 yen, signe d'une demande plus forte.

Les adjudications d'obligations à 10 ans des deux mois précédents ont été marquées par une faible demande. Les investisseurs ont hésité à acheter les titres en raison de la possibilité d'une augmentation des rendements après une éventuelle modification de la politique de la BOJ visant à maîtriser l'inflation.

Depuis plus d'un an, l'inflation reste obstinément supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Banque du Japon.