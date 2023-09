Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) a reculé par rapport à un plus haut de plus de 9 ans et demi mardi, après qu'une vente aux enchères sans problème de billets à cinq ans ait mis fin à une série de ventes faibles, ce qui a stimulé le sentiment.

Le rendement de référence des JGB à 10 ans est resté stable à 0,705% après avoir atteint 0,72%, son plus haut niveau depuis le 7 janvier 2014.

Le rendement à cinq ans, quant à lui, a baissé de 1 point de base (pb) à 0,27 % à la suite de l'adjudication, après avoir atteint un nouveau sommet de huit mois de 0,29 %.

L'écart - la différence entre l'offre la plus basse et l'offre moyenne lors de l'adjudication - était de 0,02 yen, contre 0,03 yen lors de l'adjudication du mois dernier, ce qui suggère que l'obligation à cinq ans nouvellement émise "a été digérée en douceur", selon Shoki Omori, stratège en chef du bureau japonais chez Mizuho Securities.

Le ministère japonais des Finances a déclaré que le rendement lors d'une adjudication d'obligations d'État à cinq ans mardi était en moyenne de 0,291 %, le niveau le plus bas accepté étant de 0,295 %.

Les dernières ventes aux enchères ont été faibles, car même les acheteurs à long terme attendent une éventuelle hausse des rendements après que la BOJ, qui est jusqu'à présent un cas isolé parmi les banques centrales mondiales, a modifié sa politique de contrôle de la courbe des rendements à la fin du mois de juillet.

On craignait que l'adjudication à cinq ans soit confrontée à une demande tout aussi faible, a déclaré M. Omori.

"Le fait que la BOJ conduise des opérations de refinancement demain pourrait avoir apporté un soutien psychologique.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 0,5 point de base à 1,46%, en légère baisse après avoir atteint un plus haut de plus de neuf ans de 0,47% plus tôt dans la session.

Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 0,5 point de base à 1,715%.

Le rendement du JGB à deux ans a atteint 0,05% avant de baisser de 0,5 point à 0,035%. (1 $ = 146,7000 yens) (Reportage de Brigid Riley et Kevin Buckland ; Rédaction de Varun H K)