Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans a reculé mardi, dans un contexte de prudence avant une vente aux enchères d'obligations de même échéance cette semaine.

Le rendement de l'obligation japonaise à 10 ans a baissé de 0,5 point de base (pb) à 0,430%.

"Les investisseurs ne veulent pas faire de paris actifs sur les obligations à 10 ans avant la vente aux enchères", a déclaré Makoto Suzuki, stratège principal chez Okasan Securities.

"Il n'y a pas eu beaucoup de participants sur le marché aujourd'hui, également parce que le marché américain était fermé la nuit dernière, et qu'il y a encore des incertitudes concernant les négociations sur le plafond de la dette américaine."

Le ministère des Finances organisera l'adjudication des obligations à 10 ans jeudi, émettant environ 2,7 trillions de yens (20 milliards de dollars) de nouveaux titres.

Les obligations à émettre ont été négociées à 0,430% jeudi.

Les rendements des obligations à plus long terme ont baissé après avoir atteint leur plus haut niveau en un mois la semaine dernière. Le rendement du JGB à 20 ans a baissé de 1,5 pb à 1,015% et le rendement du JGB à 30 ans a baissé de 1 pb à 1,250%.

Le rendement du JGB à 40 ans a baissé de 1,5 point de base à 1,415 %.

Le rendement du JGB à deux ans est resté stable à -0,065% et le rendement à cinq ans a augmenté de 0,5 pb à 0,100%.

Les contrats à terme de référence sur le JGB à 10 ans ont augmenté de 0,1 yen pour atteindre 148,54.

(1 $ = 135,0500 yens) (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction de Giles Elgood)