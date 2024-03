Le rendement des obligations d'État japonaises à deux ans (JGB) a atteint son plus haut niveau depuis 13 ans vendredi, alors que les spéculations se multiplient sur la possibilité que la Banque du Japon (BOJ) abandonne sa politique de taux négatifs.

Le rendement des JGB à deux ans, très sensible à la politique de taux à court terme de la BOJ, a augmenté à 0,2 % plus tôt dans la session, son plus haut niveau depuis avril 2011, avant de reculer à 0,195 %, en hausse de 0,5 point de base (pb) par rapport à la session précédente.

"Le marché a déjà intégré le changement de politique de la BOJ et il semble que les investisseurs n'effectuent pas de transactions actives pour le moment", a déclaré Takafumi Yamawaki, responsable de la recherche sur les taux au Japon chez J.P. Morgan Securities.

"Ils attendent les résultats de la réunion de la BOJ ce mois-ci et commenceront à élaborer leur stratégie en fonction de l'évolution des rendements après la réunion.

Les attentes concernant la fin des taux d'intérêt négatifs de la BOJ dès le mois de mars se sont renforcées après que le gouverneur de la banque centrale et l'un des membres de son conseil d'administration ont déclaré jeudi que l'économie se rapprochait de son objectif d'inflation de 2 %.

Les acteurs du marché s'intéressent désormais à la vitesse à laquelle la BOJ relèvera le taux d'intérêt à court terme après l'avoir sorti du territoire négatif.

Le mois dernier, le gouverneur adjoint de la BOJ, Shinichi Uchida, a déclaré qu'il était peu probable que la banque centrale augmente les taux d'intérêt de manière agressive, même après avoir mis fin aux taux négatifs.

Dans le cadre de son programme de relance, la BOJ guide les taux d'intérêt à court terme à -0,1 % et le rendement des obligations d'État à 10 ans autour de 0 %.

Le rendement des obligations à cinq ans est resté stable à 0,38 %.

Le rendement des JGB à 10 ans a augmenté à 0,74%, son plus haut niveau depuis le 20 février, et était en dernière position en hausse de 0,5 pb à 0,73%.

Le rendement du JGB à 20 ans a augmenté de 1,5 pb pour atteindre 1,49 %. Le rendement du JGB à 30 ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 1,775 %.

Le rendement du JGB à 40 ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 2,02 %. (Reportage de Junko Fujita ; Rédaction d'Eileen Soreng)