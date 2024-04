Le rendement des obligations d'État japonaises à deux ans a atteint son plus haut niveau en 13 ans vendredi après que le chef de la Banque du Japon (BOJ) a signalé la possibilité d'une nouvelle hausse des taux lors d'une interview avec les médias locaux.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale pourrait "répondre par la politique monétaire" si les baisses du yen affectent l'inflation et les salaires du pays d'une manière difficile à ignorer, a rapporté le journal Asahi vendredi.

Le rendement des JGB à deux ans, très sensible à la politique de la BOJ, a augmenté de 2 points de base (pb) pour atteindre 0,21 %, son niveau le plus élevé depuis avril 2011. Le rendement des JGB à cinq ans a augmenté de 1,5 point de base pour atteindre 0,385 %, son plus haut niveau depuis le 26 mars.

"Les commentaires d'Ueda dans l'interview du journal ont fait grimper les rendements", a déclaré Naoya Hasegawa, stratégiste obligataire en chef chez Okasan Securities.

"Le marché s'attend à ce que le taux directeur passe à 0,25 % vers le mois d'octobre, mais la BOJ n'a donné aucun signe quant au calendrier. Lors de l'interview, Ueda a fait allusion au calendrier de la hausse des taux".

Selon le journal, M. Ueda a déclaré que l'inflation devrait s'accélérer "de l'été à l'automne", car les augmentations de salaire exceptionnelles de cette année dans le cadre des négociations salariales annuelles font grimper les prix.

Le mois dernier, la BOJ a mis fin à sa politique de taux négatifs et a relevé ses taux pour la première fois en 17 ans. Elle a fixé le taux d'appel au jour le jour comme son nouveau taux directeur et a décidé de le guider dans une fourchette de 0 à 0,1 %.

Si la BOJ augmente le taux directeur à 0,25 % cette année, le rendement des JGB à deux ans qui se négocie en dessous de 0,2 % ne peut pas être justifié, a déclaré Hasegawa d'Okasan Securities.

Les rendements des obligations à plus long terme sont restés stables, le rendement du JGB à 10 ans s'établissant à 0,775 %.

Le rendement du JGB à 20 ans est resté stable à 1,540% et le rendement du JGB à 30 ans est resté stable à 1,810%.