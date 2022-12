Le rendement énergétique du parc automobile américain restera inchangé en 2021, les trois constructeurs de Detroit restant à la traîne.

L'Agence américaine de protection de l'environnement a déclaré lundi que la moyenne d'efficacité à l'échelle du parc automobile était de 25,4 miles par gallon pour l'année modèle 2021, soit la même qu'en 2020. L'EPA estime que la moyenne d'efficacité pour l'ensemble du parc automobile en 2022 passera à 26,4 mpg.

Les constructeurs automobiles répondent aux exigences croissantes en matière d'émissions des véhicules en partie en utilisant les crédits obtenus les années précédentes ou en achetant des crédits excédentaires à leurs rivaux.

Stellantis, parent de Chrysler, présente la plus faible économie de carburant parmi tous les constructeurs automobiles avec 21,3 mpg en 2021, tandis que General Motors est à 21,6 mpg et Ford Motor à 22,9 mpg.

Les trois constructeurs automobiles américains affichaient la plus faible économie de carburant à l'échelle du parc parmi les 14 grands constructeurs automobiles.

Le rapport montre que Stellantis a mené tous les constructeurs automobiles en achetant des crédits d'émissions et en acquérant 102,6 millions de mégagrammes de crédits pour l'année modèle 2021, tandis que Tesla en a vendu 72 millions. General Motors a acheté 28,3 millions de crédits et Mercedes Benz tandis que Honda a vendu 50,5 millions de crédits et Toyota 38,9 millions.

L'EPA a déclaré que les émissions moyennes de dioxyde de carbone dans le monde réel des véhicules neufs en 2021 par véhicule ont diminué de 0,6 % pour atteindre un niveau record de 347 grammes par mille, soit une baisse de 2 grammes par rapport à 2020.