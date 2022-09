Le rendement italien atteint 4 % alors que les paris sur la hausse des taux de la BCE font grimper les obligations.

Jeudi, les marchés monétaires de la zone euro ont évalué à environ 85 % la probabilité d'une hausse des taux de 75 points de base, suite à l'inflation record de mercredi. Il s'agit d'une hausse par rapport à la probabilité légèrement supérieure à 50 % qui avait été évaluée mercredi avant les chiffres de l'inflation.

La hausse des prévisions de taux a entraîné une forte augmentation des rendements des obligations d'État dans l'ensemble du bloc, en particulier pour les échéances plus longues de 10 ans et plus.

"Le long terme rattrape la perspective de taux plus élevés et d'une inflation qui devrait durer plus longtemps que ce que beaucoup pensaient", a déclaré Rene Albrecht, stratège chez DZ Bank, notant des mouvements beaucoup plus faibles dans les rendements à court terme où, selon lui, la probabilité d'une hausse plus importante des taux de la BCE de 75 points de base a été évaluée.

Il s'attend à ce que la BCE procède à une hausse de 50 points de base la semaine prochaine, certains responsables politiques étant préoccupés par l'écart croissant entre les rendements obligataires italiens et allemands.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a bondi de 13 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis la mi-juin, à 4,014 %. Les rendements italiens ont atteint 4,28 % en juin, ce qui a incité la BCE à promettre un nouvel instrument pour empêcher une divergence excessive des coûts d'emprunt des gouvernements au sein du bloc monétaire de 19 pays.

La hausse de jeudi a poussé l'écart très surveillé entre les rendements obligataires allemands et italiens à 243 points de base - son plus grand depuis fin juillet - avant qu'il ne se réduise.

Les rendements italiens à deux et 30 ans ont brièvement augmenté de 10 points de base dans les premiers échanges.

"Les données sur l'inflation européenne de cette semaine ont montré que les pressions sur les prix restent fortes dans la zone euro", ont déclaré les analystes de Mizuho.

"La réunion du 8 septembre de la BCE est encore très serrée, mais ces dernières données seront probablement suffisantes pour faire pencher même les membres centristes vers une hausse de 75 points de base", ont-ils ajouté.

Les données publiées mercredi ont montré que l'inflation de la zone euro a atteint un nouveau record à 9,1 % en août, dépassant les attentes et renforçant les arguments en faveur de nouvelles hausses importantes de la BCE.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a grimpé de 10 points de base à 1,634 %, mais a ensuite baissé légèrement et a augmenté de 3,5 points de base à 1,57 %. Les rendements à dix ans des autres pays ont augmenté de 3 à 4 points de base.

Les rendements allemands ont terminé le mois d'août avec leur plus forte hausse mensuelle depuis plus de 30 ans.

Les marchés obligataires de toute l'Europe ont été malmenés par la flambée des prix du gaz, alimentée par les inquiétudes concernant l'approvisionnement russe, qui a attisé les craintes d'inflation et poussé les attentes de hausse des taux, alors même que les craintes de récession augmentent.