Le rendez-vous du mois: Christian Person sur TV Finance

Christian PERSON, le PDG d'Umalis Group, avait intervenu Jeudi 15 Novembre sur TV FINANCES, la chaîne partenaire de Boursorama. Un rendez-vous mensuel promis par Christian Person pour parler du portage salarial, des problèmes du secteur et des éventuelles perspectives d'évolution d'un mode de travail bien porteur.

Le portage salarial, une nouvelle organisation du travail

Interpellé sur les particularités du statut du portage salarial, Christian Person définit ce nouveau mode de travail en tant que forme de 'travail hybride' équilibrée et avantageuse, qui mêle les atouts de l'indépendance et du salariat. Particulièrement appréciée par les professionnels du secteur du numérique, cette alternative permet à des cadres autonomes d'exercer une activité indépendante en se délestant de la plupart des contraintes liées à la création d'entreprise. Christian Person affirme que le portage salarial est basé sur un mode de fonctionnement simple où le consultant indépendant se charge lui même de prospecter ses missions et de négocier avec le client les différents éléments relatifs à l'intervention ( honoraires, objectif, durée, conditions..). La société de portage assure quant à elle toute l'administration juridique (contrats) et comptable (facturation, recouvrement). Le consultant en assurera l'exécution et sera rémunéré en salaires.

Umalis Group, société leader dans le domaine du portage salarial,coté en Bourse depuis 2014, offre à ses consultants portés bien plus qu'une simple assistance administrative et fiscale. Nos consultants portés bénéficient d'une panoplie de service personnalisée et des avantages qu'il ne trouvera pas ailleurs, en particulier, la mise à disposition d'une voiture de fonction dans le cadre d'une LOA (la possibilité de rachat) ou LDD.

Le portage salarial en France, un marché jeune et en forte croissance

Le secteur du portage salarial connaît depuis dix ans un développement important, il se positionne à la convergence des tendances du marché de l'emploi et des attentes des actifs. Le portage salarial concernerait environ 70 000 personnes, dont une majorité dans l'informatique et les nouvelles technologies pour un chiffre d'affaire qui avoisine 1 milliards d'euros, un chiffre qui suscite selon Christian Person beaucoup d'intérêt et qui confirme l'efficacité de ce mode de travail atypique.

Le marché du travail indépendant et la précarisation des emplois

Ancien conseiller de l'agence pour l'emploi et auto-entrepreneur engagé, Christian Person accompagne depuis plus de 20 ans des cadres en reconversion professionnelle spécialement des professionnels du domaine de l'informatique et des nouvelles technologies. Christian Person confirme que les experts des nouvelles technologies figurent parmi les consultants les plus recherchés. Selon Christian Person 'le secteur IT souffre en effet d'un déficit d'experts'

Bénéficiant d'une solide expertise, ces consultants IT optent pour le portage afin de valoriser au mieux leur compétence sur le marché du travail et pour mieux gagner leurs vies. Selon Christian Person, un consultant porté touche 40 à 50% de plus qu'un salarié dans une SSII.

L'entreprise cliente aussi y trouve son compte. En faisant appel à un porté pour une mission ponctuelle, elle se dégage de toute responsabilité sociale. Surtout, elle s'attache les compétences qu'elle ne trouve pas facilement sur le marché. Les consultants IT enchaînent des missions différentes chez plusieurs clients, ils sont à l'abri de la précarité et de l'insécurité.

Umalis, un portage spécialisé dans le segment informatique

C'est pour les raisons évoquées précédemment que la société Umalis a choisi d'accompagner des experts du secteur de l'informatique, un secteur en perpétuelle évolution et qui selon Christian Person ne sera pas confronté aux problèmes de la précarisation de l'emploi.

Umalis, les perspectives d'avenir du secteur du portage salarial

Persuadé que la Big Data fera la différence et permettra aux professionnels d'optimiser leurs actions, Christian Person assiste depuis plus de 2 ans une équipe multinationale de docteurs et d'ingénieurs IT dans création d'un référentiel d'offres d'emploi et de missions pour les professionnels indépendants.

Umalis, Acteur majeur sur le marché du portage salarial coté en Bourse depuis 2014, annonce le lancement de Job/Profile Matching pour début 2019.

Une nouvelle plateforme Big Data de matching entre des profils d'indépendants et de freelances avec des missions qui leurs correspondent.Un nouvel outil puissant et rapide qui permettra d'augmenter la valeur ajoutée des entreprises qui recrutent et des indépendants en recherche de mission.

La plateforme Job/Profile Matching a pour ambition de mettre à disposition des utilisateurs un outil incontournable pour recruter ou pour trouver l'offre de mission idéale.

Ce projet initié par Umalis Group, en collaboration avec l'école polytechnique de Bucarest, remplit les critères d'éligibilité du programme Eurostars. Elaboré par EUREKA et la Commission Européenne, ce programme soutient en priorité les PME innovantes, à fort potentiel de croissance, engagées dans des projets collaboratifs.