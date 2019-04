Le « reporting BI » (business intelligence), définition et avantages

Business Intelligence ou BI (informatique décisionnelle)

La Business Intelligence (BI) est connue de quelques experts et dans plusieurs domaines comme la comptabilité, la logistique, la finance. Un grand nombre de métiers ont recours, aujourd'hui, à la Business Intelligence (BI) ou, en français, l'informatique décisionnelle. La BI peut être définie comme un ensemble de moyens qui permettent de rassembler des quantités de données diverses, dans le but de recueillir des informations utiles et importantes pour les utilisateurs et collaborateurs. On parle souvent de reporting dans la Business Intelligence.

Qu'est-ce que le reporting dans la Business Intelligence ?

Posons les bases. La Business Intelligence est la collecte et l'analyse de données essentielles et importantes, provenant de diverses sources d'informations (sites web, documents Word, PDF, graphiques, études.), le tout à destination d'utilisateurs tels que vos collaborateurs ou pour d'autres entreprises. Ensuite, ces derniers analyseront le reporting de la BI. En effet, nous parlons souvent de reporting à ce sujet : le reporting est un rapport bien défini et simple d'analyse. Il rassemble les données récupérées provenant de différentes sources de qualité. Dans un sens plus large, le reporting de la Business Intelligence est aussi la présentation de ces données sous forme simplifiée et la plus compréhensible possible pour vos collaborateurs. Pour finir, retenez que la collecte des données est le socle ultime de la Business Intelligence.

Comment fonctionne réellement la BI ?

Une fois les données rassemblées et la qualité étudiée ; elles sont stockées dans un serveur informatique. Dans un langage plus professionnel, on appellera cela le Datawarehouse (entrepôt de données) ou Datamart (magasin de données).

Que faire de ces données ?

Elles peuvent être utilisées par les entreprises et distribuées à tous les utilisateurs selon le besoin et l'envie de chacun, selon leurs métiers et leurs domaines de compétences. Le but final, une fois les données collectées, est d'exploiter ces informations rendues accessibles et rassemblées en un seul et même rapport. L'utilité est alors de prendre des décisions pertinentes suite à ces rapports. Une fois le rapport restitué sous forme de tableaux, de graphiques, de camemberts, d'infographies ou encore de cartographies, les données sont libres d'utilisation. Bien sûr, si l'information est mal comprise (ou pire, fausse), elle entraînera des mauvaises prises de décision qui peuvent être préjudiciables à l'entreprise. C'est pourquoi on peut dire que la BI a des limites également : il faut voir cela comme une base de données essentielles qui amènera à des prises de décision qui méritent toujours une réflexion mais qui sont simplifiées par le reporting.

Les avantages essentiels de la BI

De nos jours, la Big Data et la collecte de données est primordiale pour les entreprises, en terme de gain de temps et d'argent. De ce fait, le plus grand avantage est vraiment de rendre accessible des données intéressantes pour toutes les entreprises, selon leur domaine d'activité, et ainsi d'avoir une prise de décision bien plus rapide grâce au reporting et à sa mise en forme. Car c'est aussi la mise en page de ce reporting qui est un avantage de qualité : graphiques, cartes, visuels, infographies. Tant de possibilités pour rendre ce rapport lisible, stimulant et clair. L'ensemble amène à une compréhension et une analyse beaucoup plus aisées pour les entreprises. Le but est également de donner aux utilisateurs des informations d'un coup d'oeil et accessibles à tous les collaborateurs, afin d'être plus professionnel dans son domaine d'activité et sa profession.

L'utilisation de la Business Intelligence au quotidien pour les entreprises

La Business Intelligence est désormais un mécanisme clé pour les entreprises. C'est le travail collaboratif qui participe fortement à la Business Intelligence également. Le plus grand défi est de faire circuler des informations de qualité et surtout importantes au sein d'une entreprise, tout cela de manière simple et concise.

Par Cintia XAVIER

Service Marketing/ Communication de CELGE

