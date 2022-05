Le représentant américain au commerce, M. Tai, affirme que la révision des tarifs douaniers de la Chine fera l'objet de consultations industrielles "robustes".

M. Tai, qui s'est adressé aux journalistes à Ottawa en compagnie de la ministre canadienne du Commerce, Mary Ng, a déclaré que les décisions relatives aux tarifs douaniers ne seraient pas prises "dans le vide".

M. Tai s'est engagé à "se concentrer sur l'importance de ce processus et sur l'importance pour nous d'entendre toutes les parties prenantes de l'économie."

Mercredi, l'USTR a publié un avis dans le Federal Register indiquant qu'il procédera à un examen réglementaire de quatre ans des tarifs initiaux "Section 301" qu'il a imposés aux importations chinoises en 2018, lorsque l'administration Trump était en conflit avec Pékin sur les pratiques de la Chine en matière de propriété intellectuelle et de transfert de technologie.

L'USTR recueillera les commentaires de l'industrie sur le premier lot d'importations industrielles chinoises évaluées à 34 milliards de dollars à l'époque du 7 mai au 5 juillet, et sur un deuxième lot couvrant 16 milliards de dollars d'importations du 24 juin au 22 août.

Lorsqu'on lui a demandé si elle considérait les tarifs douaniers comme un levier important pour amener la Chine à respecter ses engagements, notamment un accord commercial de "phase 1" négocié par l'administration Trump au début de 2020, Mme Tai a répondu qu'elle se concentrait sur le plus long terme.

"Il est important pour nous de nous concentrer sur une stratégie durable et efficace en ce qui concerne notre capacité à concurrencer la Chine, dans cet environnement mondial et à travers la période très disruptive que nous vivons actuellement et qui fait souffrir l'Américain ordinaire chez lui", a déclaré Mme Tai.

Les récents commentaires du conseiller adjoint à la sécurité nationale, Daleep Singh, et de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, sur l'impact déflationniste des réductions tarifaires ont suscité des spéculations selon lesquelles l'administration envisageait de changer de cap.

Lundi, M. Tai a déclaré que tous les outils étaient sur la table pour faire face à la hausse de l'inflation, y compris les réductions des droits de douane sur les importations chinoises, mais que tout changement de politique devait garder à l'esprit les objectifs à moyen terme.

Ces objectifs comprennent la construction d'une économie mondiale plus résiliente et durable, qui sert les travailleurs ainsi que les consommateurs, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne le commerce avec le Canada, Mme Tai a déclaré que les questions relatives aux produits laitiers étaient parmi les plus difficiles. Les États-Unis ont exprimé des inquiétudes quant à l'attribution par le Canada de quotas d'importation de produits laitiers dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA).

Dans un compte-rendu de sa réunion avec M. Ng, l'USTR a déclaré que M. Tai a souligné l'importance pour le Canada de respecter pleinement ses engagements dans le cadre de l'USMCA, notamment en ce qui concerne les produits laitiers et l'accès à son marché de vente à domicile.

"En outre, l'ambassadeur Tai a exprimé ses préoccupations concernant la taxe sur les services numériques et la taxe sur les logements sous-utilisés proposées par le Canada", a déclaré l'USTR.