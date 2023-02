Le représentant commercial américain Tai a discuté de la loi sur la réduction de l'inflation avec le représentant de l'UE Dombrovskis

Les pays de l'UE craignent que les 369 milliards de dollars de subventions prévues par la législation américaine pour les véhicules électriques et autres technologies propres ne désavantagent les entreprises basées en Europe.

Les subventions, destinées en grande partie aux fabricants basés en Amérique du Nord, sont assorties d'exigences en matière de contenu local que les dirigeants européens craignent de voir détourner les entreprises de l'Europe. La législation exclut les véhicules électriques assemblés en dehors de l'Amérique du Nord des crédits d'impôt aux États-Unis.

"L'ambassadrice Tai a exprimé son optimisme quant à la possibilité pour les États-Unis et l'Union européenne de continuer à travailler en étroite collaboration sur leur objectif commun de renforcer le secteur de l'énergie propre à l'échelle mondiale", a déclaré le bureau de Mme Tai après la réunion en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich.

L'Union européenne veut le même traitement que les partenaires commerciaux des États-Unis, le Canada et le Mexique, dont la production est largement incluse dans les régimes de subventions, mais toute révision de la loi par le Congrès américain est hors de question.

Les nations européennes ne sont pas les seules à avoir soulevé des inquiétudes concernant la loi sur la réduction de l'inflation. La Corée du Sud a également cherché à engager des discussions avec les États-Unis à ce sujet.

La Commission européenne et la Maison Blanche ont mis en place un groupe de travail de haut niveau pour discuter de la question.

M. Tai et M. Dombrovskis ont également discuté des négociations en cours pour un arrangement mondial sur l'acier et l'aluminium durables et ont convenu de rester en contact étroit alors que les négociations se poursuivront en 2023, a ajouté le bureau de l'USTR.