Le représentant démocrate Cuellar devance son adversaire progressiste au Texas après recomptage des voix.

L'élection dans un district situé le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique était une revanche entre Cuellar, un modéré qui occupe le siège depuis 2005, et Cisneros, un avocat de 29 ans qui n'a pas réussi à le déloger en 2020 mais l'a forcé à un second tour après les primaires de mars de cette année.

Cuellar a devancé Cisneros d'un maigre 289 voix sur plus de 45 000 exprimées, soit 0,6 %, selon les résultats non officiels d'un recomptage électronique dans neuf comtés.

La course a pris une nouvelle urgence après la fuite d'un projet d'avis indiquant que la Cour suprême pourrait annuler une décision de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

Cuellar, 66 ans, est le seul démocrate de la Chambre à avoir voté contre le droit à l'avortement. Les groupes pro-choix ont dépensé au moins 160 000 $ pour soutenir la campagne de Cisneros, et les déclarations financières du 12 mai ont montré que Cisneros avait collecté près de 1,4 million de dollars de plus que Cuellar et disposait d'environ 400 000 $ de plus que ce dernier.

Cuellar a largement éludé la question de l'avortement, centrant sa campagne sur la sécurité publique et l'emploi. Il a déclaré que Cisneros nuirait à l'économie locale en réduisant le financement des forces de l'ordre dans un district où de nombreux électeurs travaillent pour des agences de patrouille frontalière.

Les électeurs l'ont récompensé par une victoire étroite, même si Cisneros a bénéficié d'une reconnaissance accrue de son nom et d'une enquête du FBI qui a donné lieu à des descentes au domicile et au bureau de Cuellar plus tôt cette année.

Dans un message sur Twitter, Cisneros a concédé la course, déclarant qu'elle "continuera à se battre pour un parti démocrate plus progressiste et plus responsable et travaillera à rendre le Texas bleu en novembre".

Cuellar est favori contre la républicaine Cassy Garcia lors des élections de mi-mandat de novembre, bien que les républicains aient montré une force croissante dans le sud du Texas ces dernières années.