Le reprise est lancée aux Etats-Unis et la croissance pourrait être déjà visible

Washington (awp/afp) - Le redressement de l'économie américaine est lancé, et cela pourrait se ressentir dans la croissance du PIB dès le premier trimestre, un chiffre qui sera publié jeudi matin.

Les analystes s'attendent ainsi à une croissance de 6,5% du Produit intérieur brut. Une prévision plus optimiste, calculée par l'antenne locale d'Atlanta de la Banque centrale américaine (Fed), anticipe même +8,2%.

En excluant le bond exceptionnel de 33,4% au deuxième trimestre 2020, il s'agirait alors de la plus forte croissance trimestrielle depuis 2003 au moins, en rythme annualisé, mesure utilisée par les Etats-Unis qui compare au trimestre précédent puis projette l'évolution sur l'année entière à ce rythme.

"Du côté des consommateurs, des entreprises et du gouvernement, les chiffres devraient être énormes, indiquant une croissance robuste au début de cette année, qui se poursuivra au deuxième trimestre et au-delà", a indiqué à l'AFP l'économiste indépendant Joel Naroff.

L'hiver a pourtant été rude aux Etats-Unis, où les cas de contamination au Covid-19 étaient repartis à la hausse, perturbant l'activité économique.

Mais les injections massives d'argent liquide grâce aux deux plans de relance du gouvernement fédéral, l'un dans les tout derniers jours de décembre et l'autre début mars, ont permis aux dépenses de repartir.

Sans cela, "l'économie serait en très mauvaise santé en ce moment", souligne Joel Naroff.

Toutefois, nuance-t-il, "cela soulève des questions sur ce qui se passe lorsque le stimulus s'épuise. Les projets de loi de (Joe) Biden sur les infrastructures et la famille, s'ils étaient adoptés, maintiendraient la croissance au moins au cours des deux prochaines années. Le compromis serait une hausse de l'inflation, des taux d'intérêt et du déficit".

Soutien de la Fed

La campagne de vaccination, menée tambour battant avec près d'un tiers de la population entièrement vaccinée, a permis à l'activité de reprendre.

La première économie du monde pourra par ailleurs continuer à compter sur sa Banque centrale, la Fed. Elle a, mercredi à l'issue de la réunion de son comité monétaire, maintenu sa politique très accommodante, et assuré qu'il n'était pas encore temps de commencer à penser à la resserrer.

Les Etats-Unis sont "encore loin du plein emploi", a averti son président Jerome Powell, précisant qu'il manque encore 8,4 millions d'emplois, dont 3 millions dans les bars et restaurants.

"L'économie est encore loin de nos objectifs, et cela devrait prendre du temps avant que des progrès notables soient réalisés", a-t-il ajouté.

La Fed veut en effet atteindre un niveau d'emploi maximal et inclusif, et voir l'inflation dépasser pendant un temps la cible de 2% par an, puis se stabiliser autour de cet objectif.

L'économie américaine a connu en 2020 sa pire année depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, provoquant une contraction du PIB de 3,5% par rapport à 2019.

La crise du Covid-19 avait entraîné une contraction du PIB des Etats-Unis de 5% au premier trimestre, puis de 31,4%, au deuxième trimestre, du jamais-vu.

afp/lk