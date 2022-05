Le républicain Budd remporte la nomination au Sénat de Caroline du Nord ; Cawthorn en difficulté

Les bureaux de vote ont également fermé en Pennsylvanie, où les électeurs choisissaient les candidats de leur parti dans des courses critiques au Sénat et au poste de gouverneur avant les élections de mi-mandat du 8 novembre.

Les collègues démocrates du président Joe Biden se battent pour conserver leurs minces majorités à la Chambre des représentants et au Sénat cette année. Les démocrates des deux États sont en lice pour remporter les sièges du Sénat laissés vacants par les républicains qui prennent leur retraite.

Budd, qui a battu l'ancien gouverneur Pat McCrory, affrontera l'ancienne juge en chef de la Cour suprême de l'État, Cheri Beasley, qui a facilement remporté la nomination de son parti dans la course à la succession du sénateur républicain de Caroline du Nord, Richard Burr.

M. Cawthorn, un fidèle allié de Trump, avait du mal à repousser un défi lancé par le sénateur d'État Chuck Edwards dans une primaire de la Chambre des représentants. Avec près de 40% des votes attendus comptabilisés, Cawthorn avait 28% contre 38% pour Edwards, selon Edison Research.

Cawthorn, à 26 ans le plus jeune membre de la Chambre, a provoqué la colère des dirigeants de son parti avec une série d'épisodes embarrassants, notamment en affirmant que des dirigeants conservateurs l'ont invité à une orgie alimentée par la cocaïne, en tentant à deux reprises d'apporter une arme à feu dans un avion et en faisant apparaître une vidéo qui le montrait nu et se tortillant contre quelqu'un.

Les républicains sont bien placés pour reprendre le contrôle de la Chambre, ce qui pourrait leur permettre de contrecarrer le programme législatif de Biden. Les démocrates ont plus de chances de garder le contrôle du Sénat, actuellement partagé à 50-50 entre les partis, la vice-présidente Kamala Harris détenant le vote décisif.

La cote de popularité de Biden est de 42 %, 50 % des Américains désapprouvant sa performance, selon un sondage d'opinion Reuters/Ipsos réalisé mardi.

En Pennsylvanie, la primaire sénatoriale républicaine s'est transformée en une bataille à trois imprévisible dans ses derniers jours. La commentatrice politique conservatrice Kathy Barnette est entrée en lice contre deux rivaux mieux financés : Mehmet Oz, la célébrité du bien-être à la télévision soutenue par Trump, et David McCormick, ancien directeur de fonds spéculatifs.

L'ascension de Barnette - ainsi que celle du sénateur d'État et candidat au poste de gouverneur Doug Mastriano, un candidat d'extrême droite qui a fait écho aux théories de conspiration de Trump - a inquiété certains républicains de l'establishment qui craignent que le duo ne se révèle trop extrême pour les électeurs lors de l'élection générale.

Dans la primaire démocrate du Sénat de Pennsylvanie, où 14 % des votes attendus ont été comptés, le lieutenant-gouverneur progressiste John Fetterman a obtenu 52 %, avec le représentant américain centriste Conor Lamb à 34 %, selon Edison Research. Fetterman a été hospitalisé à Lancaster depuis qu'il a subi un accident vasculaire cérébral la semaine dernière, mais a déclaré que les médecins s'attendaient à un rétablissement complet.

Sa campagne a publié mardi une photo de lui en train de voter depuis son lit d'hôpital via un bulletin de vote par correspondance d'urgence, peu de temps avant que sa campagne ne dise qu'il a réussi à faire installer un stimulateur cardiaque pour traiter les rythmes cardiaques irréguliers qui ont causé l'AVC.

Les résultats définitifs ne seront peut-être pas connus ce soir. Les autorités de Pennsylvanie ont déclaré que les électeurs avaient demandé 908 000 bulletins de vote par correspondance ou par correspondance. La loi de l'État empêche leur traitement jusqu'au jour du scrutin.

TRUMP COMME FAISEUR DE ROI

Trump a soutenu plus de 150 candidats pour tenter de consolider son statut de faiseur de roi de son parti, bien que ses choix n'aient pas toujours été retenus. Son soutien a permis à l'auteur J.D. Vance de remporter la primaire du Sénat de l'Ohio, mais son candidat favori a perdu dans la course au poste de gouverneur du Nebraska la semaine dernière.

Barnette, qui cherche à devenir le premier sénateur noir des États-Unis en Pennsylvanie, a qualifié ses rivaux d'insuffisamment conservateurs. Elle a été photographiée en train de marcher vers le Capitole américain le 6 janvier 2021, aux côtés de membres du groupe extrémiste Proud Boys, peu avant qu'une foule de partisans de Trump ne prenne d'assaut le bâtiment dans une tentative ratée de renverser sa défaite électorale de 2020.

La campagne de Barnette a déclaré à NBC qu'elle n'avait pas pris part à la destruction de la propriété ni ne l'avait approuvée et qu'elle n'avait aucun lien avec les Proud Boys.

Trump a soutenu la semaine dernière Mastriano, qui est en tête des sondages dans la primaire républicaine du gouverneur de Pennsylvanie et était également présent à l'extérieur du Capitole le jour de l'émeute. Mastriano a joué un rôle important dans l'effort raté de la campagne Trump pour annuler les résultats de la présidentielle de l'État sur la base de fausses allégations de fraude électorale.

Mastriano a déclaré qu'il poursuivrait une interdiction de l'avortement à l'échelle de l'État, après qu'un projet d'avis ayant fait l'objet d'une fuite ait montré que la Cour suprême est sur le point d'annuler Roe v. Wade, la décision de 1973 légalisant l'avortement dans tout le pays.

Le procureur général de l'État, Josh Shapiro, qui n'avait pas de rival pour la nomination démocrate, a promis de protéger le droit à l'avortement. Shapiro a déclaré mardi qu'il s'isolait chez lui après avoir été testé positif au COVID-19.

Dans l'Idaho, pendant ce temps, le gouverneur républicain sortant Brad Little fait face à Janice McGeachin, lieutenant-gouverneur de l'État, qui a soutenu Trump lors des primaires.

Des élections primaires ont également lieu dans le Kentucky et l'Oregon.