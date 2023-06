Pour le gouverneur de Floride Ron DeSantis, faire campagne pour la présidence dans l'Iowa signifie venir dans un endroit comme le Grass Wagon, une salle de réception sans fioritures et faiblement éclairée où l'attendaient environ 300 personnes mercredi, davantage des électeurs curieux que des partisans ardents.

M. DeSantis était au deuxième jour de sa première tournée dans l'Iowa en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2024, et le cadre modeste et la foule relativement peu nombreuse - la salle était remplie au tiers environ - lui rappelaient le travail qui l'attend s'il espère arracher l'investiture républicaine à Donald Trump.

Auparavant, M. DeSantis et son épouse, Casey DeSantis, avaient organisé un événement dans une entreprise de soudure à Sioux City, dans l'extrême ouest de l'Iowa. Ils se trouvaient à présent en aval, à Council Bluffs, une ville d'environ 60 000 habitants, et devaient encore organiser deux événements avant de s'envoler pour le New Hampshire et la Caroline du Sud pour le reste d'une tournée de trois États et de 12 villes.

Ces événements étaient le genre de rencontres à petite échelle qui représentent un test pour M. DeSantis, 44 ans, plus connu pour son attitude discrète, souvent taciturne, et sa préférence pour les discussions politiques.

Mais ce genre de campagne où l'on se frotte les épaules est indispensable dans l'Iowa pour les candidats qui espèrent remporter les caucus de l'État l'année prochaine, la première course à l'investiture républicaine de l'élection de 2024, en particulier si, comme DeSantis, ils n'ont pas la célébrité de Trump. Les électeurs de l'Iowa sont bien connus pour exiger de voir les candidats de près.

Trump étant le favori pour l'investiture, une victoire de DeSantis dans l'Iowa bouleverserait la dynamique de la course et convaincrait peut-être certains électeurs de lui accorder un autre regard. Cela signifie qu'il devra faire campagne dans des endroits comme Council Bluffs encore et encore avant le mois de février.

Matt Windschitl, représentant de l'État de la région et partisan de M. DeSantis, est convaincu que le gouverneur s'investira.

"C'est le b.a.-ba de la politique de terrain", a déclaré M. Windschitl au fond de la salle pendant que M. DeSantis prononçait son discours. "Il est en train de faire tout ce qu'il faut pour cela.

M. DeSantis avait abandonné le costume et les pantalons qu'il portait lors de son événement de lancement la veille à Des Moines pour un jean et un gilet polaire. Mais ses remarques étaient en grande partie similaires à celles qu'il avait formulées dans d'autres discours, et il se tenait derrière un pupitre, à une certaine distance du public.

Pour sa deuxième semaine en tant que candidat à la présidence, M. DeSantis s'efforçait encore de fusionner son discours standard sur ses réalisations en Floride avec un aperçu de la manière dont il gouvernerait en tant que président et en tant que personne.

Le résultat a été un discours qui a parfois semblé vouloir en faire trop. Il a parlé pendant près d'une heure, alors qu'un froid de canicule commençait à s'installer dans la salle et que certains participants s'éventaient pour se rafraîchir.

Il a notamment raconté le baptême de son plus jeune enfant et une anecdote sur le fait qu'il avait décroché l'eau du baptême dans la mer de Galilée en Israël, peut-être un clin d'œil aux électeurs chrétiens évangéliques qui exercent une influence considérable dans les caucus de l'Iowa. Une référence à l'interdiction quasi-totale de l'avortement en Floride, récemment adoptée, a suscité des applaudissements.

Comme il l'avait déjà fait auparavant, M. DeSantis a brossé le tableau d'une nation qui se trouve à un "point d'inflexion", citant les problèmes d'inflation, la porosité de la frontière sud des États-Unis, la criminalité et l'avènement de ce qu'il appelle "l'idéologie woke". Il a évoqué la nécessité d'un chef d'entreprise fort et "énergique" à la Maison Blanche.

"Nous devons rétablir la raison dans cette société", a-t-il déclaré. "Nous ne pouvons pas laisser toutes les institutions de la vie américaine se livrer à une sorte de chevauchée idéologique", a-t-il ajouté.

M. DeSantis, qui est titulaire d'une licence de l'université de Yale et d'un diplôme de la faculté de droit de Harvard, a également évoqué le fait qu'il a grandi dans une famille de la classe ouvrière, qu'il a travaillé au salaire minimum et qu'il s'est engagé dans la marine américaine au lieu de décrocher un emploi lucratif. Il a ajouté que sa femme et lui étaient des "gens normaux".

M. DeSantis a fait monter Casey sur scène. Plus tôt dans la journée, elle avait participé à une "discussion au coin du feu" avec son mari à Sioux City, assise dans des fauteuils assortis devant un tracteur John Deere.

Casey DeSantis est considérée comme la plus proche conseillère de son mari. Dans ses remarques, elle s'est montrée une fervente avocate du bilan de M. DeSantis en Floride, tout en rappelant aux auditeurs qu'ils sont tous deux parents de trois jeunes enfants.

Elle a mêlé les histoires de ses enfants faisant des ravages dans la résidence du gouverneur à une défense énergique des politiques de DeSantis à l'époque du COVID, lorsqu'il s'opposait aux pressions du gouvernement fédéral en faveur des fermetures d'établissements, des masques et des vaccins.

"Il a tenu bon pour défendre les droits et les libertés des citoyens de son État", a-t-elle déclaré sous les applaudissements.

Alors que l'événement touchait à sa fin, les deux hommes se sont mêlés à la foule pour poser pour des photos et signer des souvenirs. En temps utile, M. DeSantis était au cœur de la mêlée, entouré d'électeurs, de sympathisants et de caméras de télévision.

"J'ai trouvé son discours très personnel. Il ne s'agissait pas de paroles en l'air", a déclaré Doug Krasne, 70 ans, de Council Bluffs, qui a dit avoir voté deux fois pour Trump, mais qui cherche maintenant un autre républicain à soutenir.

"Mon esprit restera ouvert", a-t-il déclaré. "Mais j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui".