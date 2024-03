L'ancien gouverneur du New Jersey, le républicain Chris Christie, a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle sous l'étiquette "No Labels", ce qui porte un nouveau coup à la candidature du tiers parti centriste à la Maison Blanche.

La décision du double ex-candidat à l'élection présidentielle laisse peu d'options viables au groupe qui cherche à profiter de l'impopularité des deux candidats du parti principal, le président démocrate Joe Biden et son rival républicain Donald Trump.

"J'apprécie les encouragements que j'ai reçus pour poursuivre une candidature tierce", a déclaré M. Christie dans un communiqué. "Bien que je pense qu'il s'agit d'une conversation qui doit être menée avec le peuple américain, je pense également que s'il n'y a pas de voie pour gagner et si ma candidature, d'une manière ou d'une autre, aiderait Donald Trump à redevenir président, alors ce n'est pas la voie à suivre."

Le Washington Post a été le premier à faire état de la décision de M. Christie, qui, selon lui, a été prise après que l'ancien gouverneur a réalisé des sondages d'opinion dans plusieurs États en guerre, qui n'ont pas montré de voie viable vers la présidence.

Au début du mois, le groupe a déclaré qu'il désignerait un ticket présidentiel dans les jours à venir, mais a averti que des candidats viables prêts à rejoindre une candidature tierce pourraient ne jamais être trouvés.

Ces dernières semaines, plusieurs hommes politiques ont refusé de se présenter pour No Labels, notamment les sénateurs Joe Manchin, un démocrate, et Krysten Sinema, une indépendante. Tous deux prévoient de quitter le Sénat à la fin de leur mandat cette année.

No Labels, organisé par le biais d'une organisation nationale à but non lucratif avec des filiales au niveau des États, a obtenu l'accès au scrutin ou a terminé les demandes dans 19 États, a annoncé le groupe mercredi.

Christie, qui s'est présenté sans succès à l'élection présidentielle de 2016, puis a été un conseiller occasionnel de Trump, a sans doute été le critique le plus sévère de l'ancien président au cours de la campagne pour l'investiture républicaine de ce cycle électoral.

"Je vais m'assurer qu'en aucune façon je ne permette à Donald Trump d'être à nouveau président des États-Unis. Et c'est plus important que mon ambition personnelle", a déclaré M. Christie en janvier lorsqu'il a mis fin à sa campagne pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle