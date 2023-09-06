* ÉTEND L'ALERTE AU TEMPS CHAUD POUR L'ENSEMBLE DE LA RÉGION DESSERVANT 13 ÉTATS ET WASHINGTON D.C. AU 6 SEPTEMBRE EN RAISON D'UN TEMPS ANORMALEMENT CHAUD.
* LES TEMPÉRATURES DEVRAIENT DÉPASSER 90 DEGRÉS DANS L'ENSEMBLE DE LA ZONE DE COUVERTURE DE PJM, CE QUI ENTRAÎNERA UNE HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ.
* À PARTIR DE 8 HEURES LE 5 SEPTEMBRE, L'ENTREPRISE S'ATTEND À DESSERVIR UNE CHARGE PRÉVUE D'ENVIRON 151 000 MW LE 5 SEPTEMBRE ET DE 147 275 MW LE 6 SEPTEMBRE.
* Le 4 septembre, il a desservi une charge maximale préliminaire de 139 093 MW : PJM, le plus grand gestionnaire de réseau américain, émet une alerte météo pour les 4 et 5 septembre (Rapport de Deep Vakil à Bengaluru)