Le réseau britannique National Grid prévient que l'approvisionnement en électricité sera serré cet hiver

Les pays d'Europe élaborent des plans d'urgence pour l'hiver après que la Russie a réduit les flux de gaz naturel et a déclaré que les approvisionnements pourraient être réduits davantage ou même cesser. De nombreux dirigeants européens pensent que ces actions sont une réaction aux sanctions occidentales contre la Russie en réponse à son invasion de l'Ukraine.

"Bien que la Grande-Bretagne ne soit pas dépendante du gaz russe dans la mesure où le reste de l'Europe l'est, il est clair que l'arrêt des flux de gaz vers l'Europe pourrait avoir des répercussions, notamment des prix très élevés", a déclaré l'Electricity System Operator (ESO) de National Grid dans une perspective d'hiver précoce publiée jeudi.

Les prix de gros du gaz britannique ont atteint des sommets cette année, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, ce qui a fait grimper les prix de l'énergie pour les consommateurs. Le plafond des contrats d'énergie domestique les plus utilisés devrait augmenter d'environ 65 % en octobre.

Les centrales électriques au gaz étaient responsables de plus de 40 % de la production d'électricité en Grande-Bretagne l'année dernière, tandis que le combustible fossile est également utilisé pour chauffer environ 80 % des foyers britanniques.

National Grid ESO a déclaré que sa modélisation montrait que la période la plus tendue pour la demande et l'offre d'électricité se situerait probablement dans la première moitié de décembre.

Pendant les périodes de tension, National Grid ESO peut utiliser ses outils pour augmenter l'offre sur le marché, par exemple en émettant des avis de marge d'électricité qui alertent les producteurs sur la nécessité de fournir plus d'énergie, a-t-il déclaré.

L'ESO a déjà conclu des contrats avec les exploitants de certaines centrales électriques au charbon pour qu'elles restent ouvertes plus longtemps que prévu afin de fournir de l'électricité de secours si nécessaire cet hiver.

Le scénario de base d'ESO suppose qu'il n'y a pas de perturbations dans l'approvisionnement en combustible pour les centrales électriques, comme le gaz, et que les liaisons électriques avec l'Europe sont capables de fournir des importations en cas de besoin.

Il a cependant déclaré que les problèmes du parc nucléaire français signifient qu'il pourrait y avoir plus d'exportations d'électricité vers la France depuis la Grande-Bretagne lorsque le système électrique britannique n'est pas tendu.

L'ESO a déclaré que la demande moyenne d'électricité en période de froid devrait culminer à 59,5 gigawatts (GW) cet hiver, comme l'année dernière.

Son scénario de base pour la marge dégressive, qui est une mesure de la quantité de capacité excédentaire prévue au-dessus de la demande d'électricité de pointe, est actuellement de 4 GW pour l'hiver 2022/23, soit 6,7 % de la capacité.

National Grid ESO est une entité juridique distincte au sein de National Grid et est chargée de superviser l'approvisionnement en électricité du pays.

Dans une annonce séparée, l'équipe de transport de gaz de National Grid a déclaré que ses scénarios actuels pour la demande de gaz en hiver vont de 363 millions de mètres cubes/jour (mcm) pour un hiver doux à 465 mcm/jour pour un hiver froid.

De plus amples détails sur les scénarios probables d'offre et de demande de gaz sont attendus en septembre, a déclaré National Grid. Les perspectives hivernales complètes pour l'approvisionnement en gaz et en électricité seront publiées à l'automne.