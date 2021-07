Le réseau des colocations Ages&Vie développé par Korian et soutenu par la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurances va doubler de taille en 2021

Regulatory News:

Maison Ages&Vie ouverte en 2021 à Beure (Photo: Business Wire)

A la mi-année 2021, Ages&Vie est en ligne avec son plan de développement ambitieux. 17 nouveaux projets en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) viennent ainsi d’être signés par la Foncière Ages&Vie. Cette SCI, créée en mai 2019, en partenariat avec Korian (Paris:KORI), la Banque des Territoires (qui en détient 35%) et Crédit Agricole Assurances (35%), soutient le développement immobilier du réseau de maisons Ages&Vie. Les 17 projets signés portent à 87 l’ensemble des projets de cette foncière, soit plus de la moitié des quelque 150 qui seront réalisés au total sur l’ensemble du territoire français.

23 de ces 87 projets ont d’ores et déjà été mis en service. Durant le seul mois de juillet 2021, 6 maisons ont été inaugurées : à ATTIGNAT (01), SAINT VALLIER (71), MALANSAC (56), TAUPONT (56) et PEAULE (56). Ces inaugurations, qui marquent une forte accélération du déploiement du réseau en France, se sont déroulées en présence des élus locaux, de la directrice générale de Korian, Sophie Boissard, et des représentants de la Banque des Territoires et de Crédit Agricole Assurances.

Reposant sur le principe de la colocation pour personnes âgées en perte d'autonomie, Ages & Vie développe un modèle d’habitat inclusif original et inédit au cœur des territoires, et qui offre à des personnes vieillissantes ou fragiles mais autonomes, une alternative attractive au maintien à domicile.

Les maisons Ages&Vie proposent en effet un cadre de vie sécurisant et intergénérationnel, dans des espaces de qualité et à taille humaine, ouverts sur l’environnement extérieur. Les habitants bénéficient d’un accompagnement personnalisé 24h/24 : aide au lever, au coucher, toilette, ménage, linge, animation, et repas faits maison.

Chacune des maisons propose 16 places de colocations et permet la création de six emplois pérennes d’auxiliaire de vie, dont deux logés sur place.

Créée en 2008 dans le Doubs, la société Ages&Vie a rejoint le groupe Korian en 2018 apportant un réseau de 30 maisons situées en Bourgogne Franche Comté.

Début 2021, le réseau comptait déjà 50 maisons accueillant 600 personnes (88 ans en moyenne). 50 maisons supplémentaires vont ouvrir en 2021, soit en moyenne, une par semaine. En 2024, ce sont plus de 300 maisons qui seront opérationnelles dans toute la France, offrant plus de 4800 chambres et permettant la création de 2000 emplois directs.

« Au-delà des projets en cours, 350 nouveaux projets sont à l’étude et plus de 1 000 communes à travers la France ont manifesté leur intérêt pour le concept Ages&Vie qui répond à un besoin majeur dans les territoires, a commenté Sophie Boissard, directrice générale de Korian. Grâce au soutien de nos partenaires, la Banque des Territoires, Crédit Agricole Assurances, le réseau des Caisses régionales du Crédit Agricole ainsi que la Banque européenne d’investissement (BEI), nous sommes heureux de pouvoir accompagner la croissance de cette belle entreprise, dirigée par trois fondateurs engagés : Thierry Morel, Nicolas Perrette et Simon Vouillot ».

A propos de Korian

Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles

A propos de la Banque des territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 36 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

www.banquedesterritoires.fr l @BanqueDesTerr

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 100 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2020 s’élève à 29,4 milliards d’euros (normes IFRS). www.ca-assurances.com

