Le réseau électrique californien menacé par une vague de chaleur record alors que le risque d'incendie augmente

Parmi les températures les plus élevées attendues mardi, un record de 115 degrés Fahrenheit (46 C) a été établi dans la capitale de l'État, Sacramento, selon le National Weather Service.

La vague de chaleur, qui a commencé dans le sud de la Californie la semaine dernière et s'est déplacée vers le nord pendant le week-end de la fête du travail, a entraîné des températures record pour le 5 septembre à San Francisco, Oakland, San Jose et d'autres villes proches, a déclaré le National Weather Service.

Le jour le plus chaud de la vague de chaleur devrait être mardi, et le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré que le risque de pannes de courant était réel et immédiat.

"Cette vague de chaleur est en passe d'être à la fois la plus chaude et la plus longue jamais enregistrée dans l'État et dans de nombreuses régions de l'Ouest pour le mois de septembre", a déclaré M. Newsom dans une vidéo envoyée aux journalistes.

Le temps a également rendu plus difficile la lutte contre les incendies de forêt, car l'air chaud assèche la végétation qui peut alimenter les incendies.

Lundi, un feu de forêt en pleine expansion dans le comté de Riverside, à l'est de Los Angeles, a tué deux personnes et en a blessé une troisième. Mardi, il n'était contenu qu'à 5 %, selon le département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire).

Au cours de la semaine dernière, un incendie dans l'extrême nord de l'État a tué deux personnes et détruit des centaines de maisons et de bâtiments dans et autour de la ville de Weed. Mardi matin, cet incendie était contenu à 55 % après avoir brûlé quelque 1 620 hectares.

À Livermore, à environ 40 miles à l'est de San Francisco, les températures ont atteint 116 degrés Fahrenheit (46,6 C) lundi, dépassant le précédent record de 108 degrés Fahrenheit (42,2 C) en 1950.

Le California Independent System Operator, qui gère une grande partie du réseau électrique de l'État, a prolongé son appel aux résidents pour qu'ils règlent les thermostats à 78 degrés (25,5 C) et évitent d'utiliser les gros appareils électroménagers entre 16 heures et 21 heures. Pendant ces heures de pointe, l'énergie produite par les ressources solaires et hydroélectriques commence à s'estomper, mais la demande de climatisation reste élevée, car les régions intérieures atteignent les moments les plus chauds de leur journée.

D'autres gestionnaires d'énergie, dont le Sacramento Municipal Utility District, ont demandé aux résidents de la région de la capitale de l'État, durement touchée, de conserver encore plus d'énergie, en réglant leurs thermostats à 80 degrés pour aider à éviter les pannes.

La chaleur, qui devrait se poursuivre jusqu'à vendredi, entraîne une demande record sur le réseau énergétique, a déclaré M. Newsom, dont le bureau a demandé aux résidents de refroidir leurs maisons dans les matinées plus fraîches à 70 degrés, puis de régler les thermostats plus haut dans l'après-midi et la soirée.

Plus de deux décennies de sécheresse et de hausse des températures, exacerbées par le changement climatique, ont rendu la Californie plus vulnérable que jamais aux incendies de forêt. Les deux années les plus dévastatrices jamais enregistrées ont eu lieu en 2020 et 2021, sur la base du nombre d'acres brûlés.