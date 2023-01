Le réseau électrique du Texas est toujours menacé par des conditions météorologiques extrêmes - Dallas Fed

Depuis le gel d'il y a environ deux ans, qui a entraîné des températures inférieures à zéro qui ont provoqué la défaillance d'éléments clés du système électrique de l'État, le Texas a introduit de nouvelles réglementations, des normes pour rendre son réseau plus étanche et a procédé à des changements opérationnels.

La Federal Reserve Bank of Dallas a appelé à une application accrue de ces normes mises à jour, à davantage d'incitations pour stimuler la production d'énergie thermique et aux programmes dits de réponse à la demande améliorée du Texas, qui peuvent inclure le paiement des gros consommateurs d'électricité pour réduire la consommation d'électricité pendant les pics de demande.

Ces mesures "contribueraient à garantir que le réseau électrique résiste à la croissance future de la demande et aux défis des conditions météorologiques extrêmes", a déclaré Garrett Golding, économiste commercial senior à la Fed de Dallas, dans une note.

Le réseau de l'État, qui est principalement exploité par l'Electric Reliability Council of Texas et supervisé par la Public Utility Commision of Texas, a évité les pannes d'électricité pendant les grands froids du mois dernier.

Pourtant, certaines centrales électriques et installations de gaz naturel sont tombées en panne au cours de la récente tempête hivernale, mettant le système électrique en danger alors que la demande a bondi à 73 000 mégawatts, proche du record établi lors du gel de 2021, selon la note.

ERCOT et la PUC du Texas n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.

La production de gaz naturel a également baissé d'environ 25 % pendant la tempête hivernale de décembre, car les puits ont gelé alors que les températures étaient d'environ 10 degrés Fahrenheit supérieures à celles de février 2021, selon la note.

"La vague de froid du mois dernier a démontré que des progrès ont été réalisés, mais elle a également exposé les vulnérabilités restantes alors que la demande d'électricité augmente et que les conditions météorologiques extrêmes deviennent plus courantes", a écrit M. Golding.