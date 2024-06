Le réseau électrique de New York sera confronté à des déficits d'approvisionnement si le rythme de mise à la retraite des vieilles centrales électriques à combustible fossile continue à dépasser rapidement l'ajout de nouvelles sources d'énergie propre alors que la demande augmente, a déclaré jeudi l'opérateur du réseau électrique de l'État.

L'État de New York s'est fixé pour objectif d'utiliser 100 % d'énergie propre sur son réseau d'ici à 2040 afin de réduire les émissions de carbone et de ralentir la progression du changement climatique. Cet effort nécessitera un large déploiement des énergies renouvelables et la suppression des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles tels que le gaz naturel.

Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis que New York a fixé ses objectifs en matière d'énergie propre, l'État a perdu 5 207 mégawatts d'électricité produite à partir de combustibles fossiles, contre 2 256 mégawatts d'électricité produite à partir de sources d'énergie propres telles que l'énergie éolienne et solaire, a indiqué le New York Independent Grid Operator dans son rapport annuel sur la fiabilité du réseau.

Alors que l'offre traditionnelle diminue, la demande des centres de données et de la fabrication à forte consommation d'énergie, ainsi que l'électrification des voitures et des bâtiments liée au climat, augmentent.

L'État de New York compte au moins 10 très grands projets de charge électrique, y compris des centres de données et des usines de semi-conducteurs, qui devraient être opérationnels au cours des deux prochaines années, a déclaré NYISO. Il s'agit notamment de l'usine Micron NY Semiconductor, qui nécessitera une capacité de 480 mégawatts, soit suffisamment pour alimenter environ 400 000 foyers, selon le rapport.

L'augmentation de la demande et la diminution de l'offre d'électricité pourraient poser un problème au réseau new-yorkais dès cet été si l'État est confronté à des vagues de chaleur prolongées, c'est-à-dire à des températures de 95 degrés Fahrenheit pendant trois jours ou plus.

Dans le scénario de la vague de chaleur, l'offre totale du réseau s'établirait à environ 34 500 mégawatts et la demande augmenterait à 33 300 MW, laissant le système bien en deçà des 2 600 mégawatts de réserves d'exploitation nécessaires pour rester fiable, a déclaré NYISO.

New York peut déployer une alimentation électrique d'urgence fournie par des centrales de pointe, a indiqué l'opérateur du réseau, mais les centrales de pointe sont généralement alimentées par des combustibles fossiles et leur fonctionnement est coûteux.

L'opérateur du réseau a déclaré que des investissements supplémentaires dans la transmission et d'autres éléments du réseau électrique de l'État, ainsi que la rationalisation du processus réglementaire pour construire cette infrastructure, feraient partie des mesures nécessaires pour éviter les pannes et l'augmentation des coûts de l'électricité au cours de la prochaine décennie.