Le responsable de l'aide de l'ONU pousse à la reprise de l'aide au développement en Afghanistan

Le pays a longtemps compté sur l'aide au développement, qui a été réduite lorsque la communauté internationale a exigé que les talibans respectent les droits des Afghans, en particulier des filles et des femmes dont l'accès au travail et à l'éducation a été limité par le groupe islamiste.

"La pauvreté s'aggrave, la population continue de croître et les autorités de facto n'ont pas de budget pour investir dans leur propre avenir. Il est clair pour nous qu'un certain soutien au développement doit être relancé", a déclaré M. Griffiths au Conseil de sécurité des Nations unies.

Plus de la moitié des 39 millions d'Afghans ont besoin d'une aide humanitaire et six millions de personnes sont menacées par la famine, a déclaré M. Griffiths. On estime que plus d'un million d'enfants "souffrent de la forme de malnutrition la plus grave et la plus dangereuse" et pourraient mourir sans traitement approprié, a-t-il ajouté.

"Les autorités de facto de l'Afghanistan doivent également faire leur part. Les interférences et les procédures bureaucratiques ralentissent l'aide humanitaire au moment où elle est le plus nécessaire. Les travailleuses de l'aide humanitaire ... doivent être autorisées à travailler sans entrave et en toute sécurité. Et les filles doivent être autorisées à poursuivre leur éducation", a-t-il déclaré.

Les Talibans n'ont été officiellement reconnus par aucun gouvernement étranger et sont toujours soumis à des sanctions internationales, qui, selon les Nations Unies et les groupes d'aide, entravent désormais les opérations humanitaires en Afghanistan.

Les banques internationales se méfient de la violation des sanctions et les Nations Unies et les groupes d'aide ont eu du mal à faire entrer suffisamment d'argent dans le pays au cours de l'année dernière.

"Les humanitaires ont fait entrer plus d'un milliard de dollars en espèces pour soutenir l'exécution des programmes, mais la crise des liquidités et la crise bancaire continuent d'avoir un impact sur l'acheminement de l'aide et sur la vie quotidienne des Afghans", a déclaré M. Griffiths.

Les Nations Unies ont essayé de lancer un système - décrit comme une Facilité d'échange humanitaire (HEF) - pour échanger des millions de dollars d'aide contre de la monnaie afghane dans un plan visant à endiguer l'aide et les crises économiques et à contourner les dirigeants talibans.

Griffiths a déclaré que ce plan était "toujours en cours de délibération" avec les talibans.