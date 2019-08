Le responsable de la stratégie de Verimatrix présentera une solution de sécurité des applications autonome à la conférence Black Hat USA

Asaf Ashkenazi, responsable de la stratégie, défie les normes de sécurité pour les appareils connectés d’aujourd’hui en expliquant comment la sécurité autonome peut être plus efficace

Verimatrix (Paris : VMX), un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d’analyse permettant de protéger les appareils, les services et les applications, a annoncé aujourd’hui que son responsable de la stratégie Asaf Ashkenazi présentera une solution de sécurité des applications autonome à la conférence Black Hat USA lors d’une session qui aura lieu le jeudi 8 août à 11h35 dans l’Innovation Theatre.

« La sécurité et les délais de commercialisation ont toujours été vus comme des éléments en tension – on a souvent l’impression qu’il faut sacrifier l’un pour avoir l’autre ; et s’il était possible de rompre ce truisme ! », a déclaré M. Ashkenazi. « En changeant le modèle de sécurité, la flexibilité d’une solution purement logicielle peut être obtenue sans compromettre la sécurité. »

La session de M. Ashkenazi contestera les normes de sécurité présumées et montrera comment les appareils connectés modernes bénéficient de l’utilisation d’une technologie de sécurité des applications autonome.

Du fait de l'ingénierie inverse et des activités de piratage généralisées pouvant conduire à des vulnérabilités potentiellement dévastatrices, à des pertes financières et au vol de données, les développeurs d’applications actuels cherchent une réponse aux cybermenaces sans cesse croissantes. M. Ashkenazi examinera des réponses à ces menaces dans sa session intitulée « Who Needs Trusted Execution Environment (TEE)? Introduction to Application Self-Contained Security Technology ».

Du code compromis peut être utilisé pour contourner les protections réseau d’un service, découvrir des vulnérabilités dans l’interface du service et compromettre le service lui-même. Les dispositifs ancrés, les cadres d’accrochage, les débogueurs et les émulateurs posent d’énormes risques car ils brisent les défenses fournies par les systèmes d’exploitation aux applications exécutées sur l’appareil. Des malwares sont souvent introduits lors du reconditionnement d’une application légitime, une opération impliquant le démontage de l’application d’origine, l’ajout de code et la republication pour qu’elle se comporte de manière normale alors qu’il s’agit en fait d’un cheval de Troie utilisé par des pirates.

ProtectMyApp, un produit lancé récemment par Verimatrix, permet aux développeurs de facilement envoyer en téléchargement leurs applications finales compilées et recevoir l’application protégée en seulement quelques minutes sans nécessiter d’expertise ni de personnel de sécurité. Le service Cloud, premier du genre, change la manière dont les développeurs de toutes tailles peuvent aborder la question de la protection. ProtectMyApp gère les tâches les plus difficiles pour les développeurs confrontés aux menaces inquiétantes que l’on voit dans la presse au quotidien. Pour en savoir plus sur la solution de sécurité des applications révolutionnaire, visitez www.protectmyapp.com.

Pour arranger un rendez-vous avec Verimatrix à Black Hat USA, visitez www.verimatrix.com/blackhat2019.

À propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris – VMX) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse permettant de protéger les appareils, les services et les applications sur de nombreux marchés. Bon nombre des plus grands fournisseurs de services au monde, ainsi que des innovateurs de premier plan, font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont dépendent chaque jour les utilisateurs pour les applications mobiles, le divertissement, les services bancaires, les soins de santé, les communications et les transports. Verimatrix propose des solutions logicielles faciles à utiliser, des services Cloud et des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP ») qui offrent une sécurité et des renseignements commerciaux inégalés. Fière d’accompagner et de protéger ses clients depuis plus de deux décennies, Verimatrix est au service des développeurs de logiciels pour l’Internet des Objets, des fabricants d’appareils, des fabricants de semi-conducteurs, des fournisseurs de services et des distributeurs de contenu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.verimatrix.com.

