Le responsable des investissements de Guggenheim Partners, Minerd, décède à 63 ans

Minerd, 63 ans, a été victime d'une crise cardiaque pendant son entraînement habituel mercredi, a déclaré la société dans un communiqué.

Au cours de ses 25 années passées chez Guggenheim, Minerd est devenu un commentateur prolifique des marchés financiers et était souvent cité par les médias. Il a également occupé le rôle d'associé directeur chez Guggenheim.

"Scott était un innovateur clé et un leader d'opinion qui a contribué à faire de Guggenheim Investments l'entreprise mondiale qu'elle est aujourd'hui. Il manquera beaucoup à tous", a déclaré Mark Walter, directeur général et l'un des fondateurs de Guggenheim Partners, dans le communiqué de la société.

Guggenheim a déclaré avoir mis en place un plan de succession, Anne Walsh, associée directrice et CIO de Guggenheim Partners Investment Management, assumant de nombreuses responsabilités de Minerd à titre intérimaire.

Ces dernières années, Minerd était considéré comme l'un des "rois des obligations" américaines, aux côtés de Jeffrey Gundlach, directeur général de DoubleLine, et de Dan Ivascyn, directeur des investissements du géant obligataire PIMCO.

En tant que CIO chez Guggenheim, qui gère des actifs d'une valeur de plus de 285 milliards de dollars, Minerd a dirigé des stratégies d'investissement et supervisé les comptes clients à travers des titres à revenu fixe et des actions.

Avant de rejoindre Guggenheim, Minerd a occupé des postes de négociation de titres à revenu fixe et de gestion des risques dans des sociétés financières telles que Credit Suisse First Boston et Morgan Stanley, selon son profil LinkedIn.

Il était membre du comité consultatif des investisseurs sur les marchés financiers de la Federal Reserve Bank of New York, un forum de discussion sur les questions financières, économiques et de politique publique.

Des personnalités de Wall street lui ont rendu hommage jeudi.

"Scott était un grand collègue qui les appelait comme il les voyait", a déclaré Brian Moynihan, directeur général de Bank of America Corp. "Il va nous manquer".

L'investisseur milliardaire William Ackman a déclaré sur Twitter : "Je suis profondément attristé d'apprendre le décès de @ScottMinerd. C'était un homme brillant que j'ai appris à connaître au cours des cinq dernières années environ. C'était un homme d'affaires à l'ancienne, à la poignée de main, dont la parole était son engagement. Il était aussi très amusant".

Bill Gross, cofondateur de PIMCO, a écrit sur Twitter : "Scott Minerd était un maître du revenu fixe -- brillant pour déchiffrer les changements à moyen et long terme des taux d'intérêt. C'était un ami et un supporter très cher. Il va me manquer".

"Il était l'un des architectes d'une société d'investissement indépendante qui a atteint une échelle mondiale", a déclaré Jason Benowitz, gestionnaire de portefeuille senior au Roosevelt Investment Group. "Dans son rôle d'homme public, Scott n'avait pas peur d'aller à l'encontre du consensus. Ses opinions sur les marchés financiers étaient bien pensées, étayées par des données et toujours capables de susciter une discussion plus large."