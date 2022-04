Le responsable économique brésilien le plus susceptible d'être choisi pour diriger Petrobras, selon O Globo

Paes de Andrade, qui détient un master de l'université de Duke et conseille actuellement le ministre de l'économie Paulo Guedes sur la gouvernance numérique, avait été envisagé pour le poste avant même que Pires ne soit choisi comme directeur général, selon O Globo.

Pires s'est retiré de la nomination lundi, déclarant qu'il était clair qu'il ne pourrait pas concilier son travail de consultant avec la direction de la compagnie pétrolière, connue officiellement sous le nom de Petroleo Brasileiro SA.

Selon le rapport d'O Globo, qui ne cite pas de sources spécifiques, plusieurs ministres soutiennent désormais Paes de Andrade pour le poste et il a déjà été interviewé par le ministre des Mines et de l'Énergie, Bento Albuquerque.

Les journaux Valor Economico et O Estado de S.Paulo ont également rapporté mardi que Paes de Andrade était dans la course.

Le ministère de l'Économie s'est refusé à tout commentaire. Le ministère des Mines et de l'Énergie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Interrogé lundi sur la personne qui pourrait être choisie pour le poste après le refus de Pires, Guedes a déclaré qu'il n'avait "aucune lumière" à apporter sur la question.

Petrobras a déclaré dans un dépôt de titres tard lundi qu'elle n'avait pas encore reçu d'informations du ministère des Mines et de l'Énergie sur la personne qui pourrait remplacer Pires.

Les actions Petrobras sont restées à peu près stables dans les premiers échanges mardi, alors que l'indice boursier de référence Bovespa a glissé de 0,2 %.