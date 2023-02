Le resserrement monétaire thaïlandais sera progressif mais devra relever des défis - procès-verbal de la banque centrale

La politique monétaire sera confrontée à de plus grands défis dans la période à venir, étant donné un compromis entre la lutte contre l'inflation à un moment où les pressions inflationnistes du côté de la demande augmentent dans un contexte d'amélioration des perspectives économiques et le soutien de la reprise économique où certaines entreprises et certains ménages restent fragiles, selon le procès-verbal.

Le 25 janvier, le comité de politique monétaire de la Banque de Thaïlande a voté à l'unanimité pour augmenter le taux de rachat à un jour d'un quart de point à 1,50 % pour tenter de ramener l'inflation dans la cible.

Le prochain examen de la politique monétaire aura lieu le 29 mars, date à laquelle les économistes prévoient une nouvelle hausse des taux.

Le comité a estimé que l'économie continuerait à se développer, le tourisme et la consommation privée continuant à gagner du terrain grâce au retour des touristes chinois, selon le procès-verbal.

Le comité a évalué que les risques inflationnistes avaient augmenté et justifiaient une surveillance étroite, selon le procès-verbal.

Alors que l'inflation globale continuerait à baisser, "il y avait un risque que l'inflation de base reste élevée plus longtemps que prévu", selon le procès-verbal.

L'inflation globale s'est refroidie pour atteindre son taux le plus bas en neuf mois de 5,02 % en janvier, mais elle était toujours bien au-dessus de la fourchette cible de la banque centrale de 1 % à 3 %.