Alors que les économistes et les investisseurs parcourent les données sur l'inflation, l'emploi, le logement, les banques et d'autres indicateurs phares pour déterminer si les États-Unis se dirigent vers une récession, une visite au plus grand entrepôt de la banque alimentaire du pays propose quelques indices de mauvais augure.

Plus de la moitié des rayons de la banque alimentaire communautaire d'Atlanta sont vides, en partie à cause de problèmes d'approvisionnement, mais surtout parce que la demande d'aide alimentaire est aussi élevée que lors de la pandémie de grippe aviaire, ont déclaré les responsables de l'organisation à but non lucratif. Selon eux, deux personnes sur cinq cherchant une aide alimentaire dans la région d'Atlanta cette année ne l'avaient jamais fait auparavant.

"Personne n'avait prévu cela", a déclaré Debra Shoaf, directrice financière de l'organisation caritative privée, qui s'appuie sur des dons d'entreprises et de particuliers, ainsi que sur des subventions gouvernementales, pour distribuer de la nourriture aux personnes souffrant de la faim dans 29 comtés de Géorgie. Mme Shoaf, qui fait également partie du comité directeur financier de l'organisation caritative nationale Feeding America, dit entendre des rapports similaires dans tous les États-Unis. "Nous sommes revenus à des niveaux de pandémie", a-t-elle déclaré.

Dans certaines régions, la demande dépasse même les jours les plus sombres de la pandémie de COVID. Dans le centre de l'Ohio, la banque alimentaire locale indique que le nombre de ménages demandant de l'aide a augmenté de près de la moitié depuis l'année dernière.

Plus de 11,4 millions de ménages ont bénéficié d'une aide alimentaire gratuite au début du mois d'avril, soit 15 % de plus qu'il y a un an, selon les données du Census Bureau.

"Les banques alimentaires existent depuis 50 ans, mais c'est la première fois que nous observons une demande alimentaire élevée sans précédent, combinée à des taux de chômage historiquement bas", a déclaré Vince Hall, responsable des relations gouvernementales pour Feeding America, qui soutient 60 000 gardes-manger.

La demande soutenue survient alors que la plupart des aides gouvernementales d'urgence en cas de pandémie prennent fin - notamment les augmentations temporaires, liées au COVID, du programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), anciennement connu sous le nom de "food stamps", un programme fédéral qui fournit des cartes de débit permettant d'acheter directement de la nourriture dans les magasins.

L'inflation est également un facteur important : Selon le Bureau américain des statistiques du travail, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 23 % depuis mars 2020, date du début de la pandémie.

Selon John Lowrey, professeur de gestion à l'université de Northeastern, dont les recherches portent sur la gestion des banques alimentaires et la santé publique, une telle demande de nourriture gratuite après la pandémie n'est pas un bon signal pour l'économie et pourrait même être un indicateur d'une récession imminente.

"Le fait que nous ayons un grand nombre d'utilisateurs en temps utile qui ne sont plus préoccupés par la stigmatisation liée à la fréquentation d'une banque alimentaire - et qui y voient une valeur ajoutée parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter des produits alimentaires au détail - est un indicateur raisonnable de la santé de l'économie et des consommateurs", a déclaré M. Lowrey.

Craig Gundersen, professeur d'économie à l'université Baylor et chercheur de premier plan pour Feeding America, a déclaré que les banques alimentaires qui connaissent des pics supérieurs aux niveaux de COVID sont des valeurs aberrantes. Selon lui, il n'est pas surprenant de constater une augmentation de la demande cette année, car le gouvernement a fourni une aide considérable pendant la crise de la pandémie. Il a également noté que les prestations du SNAP, ajustées à la hausse à la suite d'une révision obligatoire en 2021, restent plus élevées qu'elles ne l'étaient il y a quatre ans.

"Nous avons eu les chèques de relance, pendant longtemps les gens n'ont pas eu à payer leurs loyers et les allocations de chômage étaient plus élevées que les salaires", a déclaré Gundersen.

Michael McKee, directeur général de la Blue Ridge Area Food Bank, qui dessert 25 comtés à cheval sur le sentier des Appalaches en Virginie, a déclaré que l'aide d'urgence de COVID masquait des réalités économiques sous-jacentes. Selon les derniers chiffres disponibles du Bureau des statistiques du travail, l'inflation a dépassé les gains salariaux depuis mars 2020.

"Ce qui se passe actuellement révèle la portée, l'ampleur et l'omniprésence de l'insécurité alimentaire dans ce pays, ainsi que les effets de l'inégalité, non seulement en raison de l'inflation récente, mais aussi de l'incapacité des salaires à suivre le coût de la vie", a déclaré M. McKee.

UN TERRITOIRE INEXPLORÉ

Facteur aggravant : la question de l'aide alimentaire gouvernementale s'est retrouvée mêlée au débat des parlementaires sur le relèvement de la limite d'emprunt du pays.

Les républicains du Congrès ont proposé de limiter l'aide alimentaire dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à lutter contre ce que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a qualifié de "dépenses inconsidérées" du président Joe Biden.

Le président Biden a dénoncé la proposition républicaine en affirmant qu'elle nuirait aux Américains à faibles revenus. Les défenseurs de la lutte contre la faim ont déclaré à Reuters que les politiques qui rendent plus difficile l'accès au SNAP pourraient accroître la pression sur les banques alimentaires et les autres fournisseurs de nourriture d'urgence.

Le programme gouvernemental SNAP est de loin le principal moyen de nourrir les personnes souffrant de la faim aux États-Unis. Les banques alimentaires et les garde-manger représentent environ un dixième du nombre de repas distribués, mais ils restent le deuxième fournisseur et constituent donc un élément essentiel du filet de sécurité sociale.

Avec la fin des compléments temporaires au SNAP de l'ère COVID, les banques alimentaires, de la Géorgie au Colorado en passant par la Virginie, affirment que leurs services sont de plus en plus sollicités.

Le Mid-Ohio Food Collective, qui opère dans 20 comtés, a fait état d'une augmentation d'environ 45 % du nombre de visites de ménages dans les garde-manger au cours des trois premiers mois de cette année, par rapport à l'année dernière - passant d'environ 270 000 à environ 390 000.

"Nous sommes en terrain inconnu", a déclaré Mike Hochron, porte-parole de l'organisation caritative. "Les budgets des ménages sont serrés et plus de gens que jamais se tournent vers le système d'urgence pour échapper à la faim.

Le directeur général de la Houston Food Bank, Brian Greene, qui travaille dans le secteur depuis 1988, a déclaré qu'il était difficile d'établir des comparaisons en temps utile, car la demande a toujours été supérieure à l'offre. Selon lui, la Houston Food Bank, la plus grande banque alimentaire du pays en termes de volume, distribue moins de nourriture cette année que l'année dernière, mais c'est parce que les dons en espèces et en nourriture sont en baisse.

"Si nous avions autant de nourriture que pendant la pandémie, nous la distribuerions", a-t-il déclaré.

Les cantines approvisionnées par la banque alimentaire Blue Ridge, en Virginie, ont également signalé des pics récents. En avril 2021, le Dulles South Food Pantry a servi 109 familles par semaine. En avril de l'année dernière, elle en a aidé 147. Ce mois-ci, le chiffre est de 183 familles par semaine.

La Highland Food Pantry de Winchester, en Virginie, a déclaré avoir aidé environ 90 familles par semaine pendant la pandémie. Ce mois-ci, elle en sert environ 135. Parmi les nouveaux clients, Haywood Newman, un homme à tout faire de 47 ans, a réussi à survivre à COVID sans aide, mais il dit qu'il a maintenant du mal à s'en sortir.

"Vous devez payer l'eau, les ordures, l'électricité, la voiture et le loyer - ces entreprises ne vont pas vous aider", a déclaré M. Newman.

DES MARGES TRÈS RÉDUITES

À Atlanta, le plus grand entrepôt de banques alimentaires du pays s'étend sur deux hectares. La directrice de l'approvisionnement, Michelle Grear, explique qu'il a été conçu pour stocker environ 5 millions de livres de nourriture, dont une grande partie est donnée sur des palettes par les fabricants de produits alimentaires et les épiceries. Le mois dernier, l'inventaire moyen n'était que de 1,8 million de livres, dit-elle.

Les denrées alimentaires qui arrivent s'envolent des rayons et sont souvent réclamées en quelques heures par des associations de quartier. En mars, l'entrepôt a reçu 9,8 millions de livres et en a distribué 9,6 millions, soit une marge très étroite, selon Mme Grear.

Sharawn White, une mère célibataire de 31 ans qui gagne environ 18 dollars de l'heure dans une société immobilière, s'est rendue pour la première fois ce mois-ci dans un garde-manger de la région d'Atlanta. Après avoir payé la crèche, le loyer et les factures d'électricité, il lui reste environ 300 dollars par mois pour la nourriture, l'essence et les dépenses imprévues.

Début avril, elle s'est rendue dans un centre communautaire pour faire don de vieux vêtements et a remarqué qu'il y avait une file d'attente pour le garde-manger. "Cela s'est avéré être une énorme bénédiction", a-t-elle déclaré.

Comme la plupart des banques alimentaires régionales, celle d'Atlanta s'appuie sur des programmes financés par le gouvernement et sur des dons de produits d'entreprises et de fabricants pour se procurer de la nourriture - elle s'efforce de ne pas dépenser d'argent pour se procurer elle-même de la nourriture, sauf en cas de crise. À Atlanta, les dons de produits provenant d'entreprises et d'agriculteurs sont restés largement stables, représentant plus de la moitié des denrées alimentaires distribuées, selon les registres de la banque alimentaire. En revanche, la part du financement public a radicalement changé.

Avant la pandémie, le financement public représentait environ 27 % des produits distribués par l'organisation caritative d'Atlanta, selon les registres de la banque alimentaire. Au plus fort de la pandémie, au cours de l'exercice 2021, le gouvernement en a fourni près de 44 %. Cette année, les fonds publics ne représenteront qu'environ 13 %.

Pour combler la différence, le directeur général de l'entrepôt de la banque alimentaire d'Atlanta, Kyle Waide, a déclaré que son organisation dépenserait 18 millions de dollars en réserves de trésorerie au cours de cet exercice. Il y a cinq ans, les achats de nourriture de l'organisation caritative représentaient environ 5 % de la nourriture distribuée à la communauté. Cette année, ils représentent 25 %.

Nous pouvons continuer ainsi pendant un certain temps", a déclaré M. Waide, "mais ce n'est pas viable". "Mais ce n'est pas viable.