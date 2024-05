Le retour au pouvoir du Premier ministre indien Narendra Modi pour un rare troisième mandat consécutif stimulera les actions des sociétés de défense, d'infrastructure, de chemins de fer et de biens d'équipement, a déclaré le directeur de la société de courtage Motilal Oswal Financial Services.

"Il s'agit de domaines sur lesquels le gouvernement s'est concentré et a investi de l'argent. Il est fort probable que le gouvernement en place se maintienne. S'ils reviennent... ils iront (avec) beaucoup plus de vigueur", a déclaré samedi Raamdeo Agrawal, président et cofondateur de la société de courtage.

"Au cours des cinq prochaines années, vous verrez le gouvernement prendre des mesures importantes pour dynamiser ces secteurs.

Les élections générales indiennes, qui durent depuis des semaines, se terminent samedi et les bulletins de vote seront dépouillés le 4 juin.

Selon les sondages, le Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi, au pouvoir, devrait revenir au pouvoir, bien que la faible participation des électeurs ait suscité des inquiétudes quant à la marge de victoire.

Les analystes considèrent qu'une défaite surprise de Modi est peu probable, mais ils craignent une correction du marché - comme celle observée il y a vingt ans - dans le cas d'un mandat "incertain".

L'indice de référence indien Nifty 50 avait chuté de 17 % en deux séances après les résultats des élections de 2004, lorsque la coalition dirigée par le BJP, alors au pouvoir, avait perdu, alors qu'elle était pressentie pour conserver le pouvoir.

Au cours de ses deux mandats, M. Modi s'est attaché à améliorer les infrastructures délabrées de l'Inde et à stimuler la production nationale, notamment dans le secteur de la défense. Le gouvernement a proposé des dépenses d'infrastructure record de 133 milliards de dollars pour l'exercice 2025.

Les actions des principales sociétés de défense, d'infrastructure et de biens d'équipement ont augmenté de 64 % à 480 % au cours des 12 derniers mois, dépassant la hausse d'un quart de l'indice Nifty 50.

"Si, pour quelque raison que ce soit, le parti au pouvoir ne reçoit pas de mandat clair, la situation est effrayante. La correction sera assez brutale parce que les attentes en matière de continuité politique sont très élevées", a déclaré M. Agrawal de Motilal Oswal.

Toute modification du régime d'imposition des plus-values du pays dans le budget post-électoral pourrait également nuire au marché, a-t-il ajouté.

"La question d'une modification de l'impôt sur les plus-values est bel et bien sur la table. Le gouvernement ne l'a pas nié. Il s'agit d'une inconnue majeure", a déclaré M. Agrawal.