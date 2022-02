Le retour de l'inflation suscite plus de questions que de réponses 21/02/2022 | 15:35 Envoyer par e-mail :

L'inflation, qui semblait avoir disparu de la planète économique au cours des dernières années d'avant la crise sanitaire, a effectué un retour tout aussi inattendu que fulgurant depuis le printemps 2021. Dans un premier temps considéré comme transitoire, le phénomène se prolonge et préoccupe de plus en plus. Véronique Riches-Flores s'interroge : et s'il s'agissait d'un changement durable, témoin des modifications structurelles qui accompagnent la sortie de crise sanitaire ?



Les contraintes climatiques et les réglementations qu'elles imposent ont toutes les chances d'accroître le coût de la vie sur le long terme, en particulier celui de l'énergie. Par ailleurs, les politiques monétaires, partout très accommodantes, encore aujourd'hui, ne sont-elles pas de nature à réveiller l'inflation des biens et services, dès lors qu'elles sont jumelées de soutiens budgétaires exceptionnels ?



Se pourrait-il, enfin, qu'après avoir ouvert si grands les robinets monétaires et budgétaires depuis deux ans, l'acceptation par les salariés des contraintes qui prévalaient ces dernières années sur leur pouvoir d'achat ait fini par voler en éclat, faute, également, de pouvoir encore compter sur le substitut qu'a représenté le crédit par le passé ?



Les questions fusent et vont assurément plus vite que les réponses, constate l'économiste.



Après avoir fait valoir la patience, les banques centrales s'emballent face à l'inflation qu'elles craignent voir se propager. Et si elles allaient trop vite en besogne, au risque de casser une reprise encore balbutiante ? Le débat est vif et les arguments ne manquent pas. Que sait-on au sujet de l'inflation et quels sont les points d'incertitude qui pourraient nous conduire vers tel scénario plutôt que tel autre ?





