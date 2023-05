Le retour des bronzes du Bénin retardé par le décret du président nigérian

Une université britannique a reporté le retour de plus de 100 bronzes du Bénin au Nigeria après qu'un décret présidentiel a désigné un souverain royal comme propriétaire et gardien de tous les objets retournés, a déclaré mercredi le responsable des musées et des monuments.

Le Nigeria cherche à récupérer des milliers de sculptures et de moulages en bronze complexes qui ont été pillés par les soldats britanniques lors d'un raid sur le royaume du Bénin, alors séparé, situé dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest du Nigeria, en 1897. Cependant, un journal officiel signé par le président Muhammadu Buhari le 28 mars a déclaré que l'Oba du Bénin était le propriétaire légitime de tous les bronzes du Bénin restitués et qu'il était responsable de la gestion de tous les lieux où les objets d'art étaient conservés. Abba Isa Tijani, directeur général de la Commission nationale des musées et des monuments du Nigeria, a déclaré que le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Cambridge avait prévu de restituer 116 objets ce mois-ci, mais que ce projet avait été suspendu après que le décret a commencé à circuler le mois dernier. "Il a été reporté parce que la gazette n'est pas très claire sur certains points et nous voulions clarifier la situation pour savoir quel organisme est responsable de la signature de l'accord (pour le rapatriement des objets)", a déclaré M. Tijani. Par le passé, la Commission a signé des accords de restitution d'objets pillés, notamment en provenance de l'université de Cambridge et de l'Allemagne. Le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Cambridge n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters. M. Tijani a déclaré que la Commission n'avait pas non plus été officiellement informée de la publication de la gazette et qu'elle ne pouvait donc pas "répondre correctement aux préoccupations qui seront soulevées par nos partenaires". On s'est demandé si le Nigeria avait la capacité de conserver en toute sécurité les objets d'art renvoyés de l'étranger. Un porte-parole du palais de l'Oba n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Le palais a précédemment déclaré qu'il prévoyait de construire un musée pour abriter les objets retournés.