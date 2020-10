Le retour des fusaqs, bonne nouvelle pour les marchés (Mirabaud) 0 15/10/2020 | 12:18 Envoyer par e-mail :

" La hausse des opérations de fusaqs est une très bonne nouvelle pour les marchés, car elle traduit le retour de la confiance des investisseurs et des entreprises ", estime John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.



" Par ailleurs on constate aussi qu'historiquement ce sont les entreprises avec une forte valorisation qui sont les plus à même d'être actives dans cette période ", ajoute l'expert.



Un deuxième confinement lié à la pandémie pourrait cependant ruiner ces espoirs...





