Les relèvements de taux annoncés en Australie et au Canada, qui n'avaient pas les faveurs des pronostics, rappellent aux financiers que l'inflation ne s'est pas évaporée du paysage des risques. Le retour sur le devant de la scène des faucons, c'est-à-dire des banquiers centraux les plus orthodoxes, a provoqué quelques dégagements hier sur des valeurs de croissance américaines qui vivent en pleine orgie depuis le début de l'année.

Les marchés actions européens ont terminé la séance de la veille autour de l'équilibre, et fréquemment dans le rouge. Les baisses étaient inférieures ou égales à 0,2% à Paris, à Francfort ou à Londres. Zurich fait exception avec une baisse de 1% et un certain paradoxe : les valeurs défensives se sont faites découper alors que la prudence a tendance à monter sur les marchés. Aux Etats-Unis, le Nasdaq a fini par baisser pavillon hier, pendant que le Dow Jones prenait une petite revanche en clôturant en hausse de 0,3%, tiré par la banque et la chimie. L'indice technologique a consolidé assez lourdement de 1,75% après une série de gains. Parenthèse autoflagellation : j'ai bien fait de titrer "ça baisse plus" moi hier ont dirait... La séance a été compliquée pour les stars Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon et Meta, qui ont perdu pas mal de terrain. L'explication qui circule le plus largement est celle de prises de bénéfices après un début d'année en fanfare pour le Nasdaq, qui a gagné plus de 30% alors que le Dow Jones se traîne avec une progression de 1,5%.

Il y a aussi une justification plus macroéconomique, qui concerne une fois de plus les taux directeurs. Si vous êtes arrivé à saturation des palinodies bancocentralesques, sautez quelques paragraphes ou utilisez la touche avance rapide de votre lecteur de podcast. Les paris sur l'évolution des taux de la Fed, ceux que les investisseurs financiers regardent plus que tout, ont un peu évolué depuis le début de la semaine. En effet, les banques centrales australienne et canadienne ont, chacune de leur côté, pris la décision de relever leurs taux directeurs d'un quart de point, alors que la majorité des économistes-bookmakers misait sur des statu quo. Les taux de la RBA sont désormais à 4,1% et ceux de la BOC à 4,75%. Les deux banques centrales se sont montrées assez hawkish, comprendre qu'elles envisagent une poursuite de la remontée des taux parce qu'elles sont toujours ennuyées avec l'inflation et ne savent pas trop comment s'en dépêtrer, un peu comme le sparadrap du Capitaine Haddock, si vous voyez ce que je veux dire.

Du coup les investisseurs se sont dits que la Fed, qui doit trancher la semaine prochaine, pourrait être confrontée au même problème. Bon, à ce stade, cela n'a pas changé fondamentalement la donne sur les pronostics pour le 15 juin : les contrats à terme suivis en temps réel par l'outil FedWatch du CME donnent 65,5% de probabilité à un statu quo monétaire. Mais ce pourcentage était de près de 80% avant la double décision en Australie et au Canada, signe que les investisseurs ne sont pas totalement à l'aise. Cela signifie de facto qu'un tiers du marché pense que la Fed va donner un tour de vis pour porter ses taux dans la fourchette 5,25 à 5,50%. Le rendement de la dette américaine à 10 ans, qui s'était avachi jusqu'à lundi, est remonté à 3,79% pour intégrer ce léger renforcement du camp des faucons. Le marché des contrats à terme s'est aussi ajusté pour la réunion de juillet : une hausse de taux est désormais clairement envisagée, avec une probabilité de 66,9% à l'heure où j'écris ces lignes.

Concrètement, cela signifie que le coût de l'argent va rester élevé plus longtemps, voire qu'il va s'accroître, ce qui renforce la pression sur la dynamique économique américaine. A contrario et comme tous les zozos comme moi le rabâchent régulièrement, les investisseurs continuent à penser que la Fed ne prendra pas le risque de déséquilibrer l'édifice en créant des effets de bord susceptibles d'entraîner une réaction en chaîne fatale. Par exemple en se retrouvant à gérer une crise bancaire, une crise immobilière et une crise du financement en même temps.

Dans l'actualité du jour, jamais deux sans trois. La RBI, soit Reserve Bank of India, a choisi de laisser ses taux inchangés ce matin. Elle a donc fait ce qui était prévu, contrairement à la RBA et à la BOC. Le principal taux directeur indien est à 6,5% pour une inflation annuelle de 5,1% en avril.

Côté Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 subit encore des dégagements, comme la veille. Il perd 1,2% à la clôture après sa longue phase haussière. Les marchés chinois sont toujours dotés d'une dynamique très personnelle et souvent nébuleuse : le Hang Seng perd 0,3% pendant que le CSI 300 gagne 0,1%. La Corée du Sud perd 0,7%, grevée par ses technologiques au lendemain de la baisse du Nasdaq. En Inde, après une ouverture hésitante, la décision de la RBI de ne pas toucher à ses taux a rassuré le marché, avec un SENSEX en hausse de 0,2%. Enfin, l'Australie perd 0,3%, l'énergie et les matériaux de base ne parvenant pas à compenser les baisses de l'immobilier, de la finance et de la technologie. Les indicateurs avancés européens sont baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Deux statiques aux Etats-Unis aujourd'hui : les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30) et les stocks des grossistes (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro évolue toujours autour du pivot de 1,07 USD. L'once d'or recule à 1946 USD. Le pétrole est stable, avec un Brent de Mer du Nord à 76,39 USD le baril et un brut léger américain WTI à 72,30 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans est remonté à 3,79%. Le bitcoin est nerveux, à 26 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aegon : RBC reprend le suivi à surperformance en visant 5,25 EUR.

Ageas : RBC reprend le suivi à performance sectorielle en visant 41 EUR.

Aker BP : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 310 NOK.

Barry Callebaut : Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 2075 à 2040 CHF.

Carbios : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 46 à 62 EUR.

Clarkson : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 3840 GBp.

EMS-Chemie : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 600 à 640 CHF.

Evotec : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 31,60 EUR.

Kinepolis : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 59 à 57 EUR.

Kone : Nordea reprend le suivi à vendre en visant 44,20 EUR.

NN Group : RBC reprend le suivi à surperformance en visant 40 EUR.

Pets at Home : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 420 à 455 GBp.

SkiStar : Nordea passe d'acheter à conserver.

Var Energi : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 35 NOK.

Viaplay : DNB Markets passe d'acheter à conserver en visant 70 SEK.

Victrex : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2000 à 1750 GBp.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Catana : améliore ses résultats semestriels et estime avoir une bonne visibilité pour poursuivre son ascension.

Soitec : la marge d'Ebitda de l'exercice clos le 31 mars a atteint 36%. Les objectifs de l'exercice en cours et ceux pour le moyen terme sont confirmés.

Annonces importantes (et moins importantes)

Airbus a livré 63 avions en mai. Les commandes nettes à fin mai ressortaient à 144 unités.

KLM (Air France-KLM) fait face à un procès concernant des allégations d'écoblanchiment dans des publicités.

JCDecaux a monté une stratégie visant à atteindre le "Net Zéro Carbone" d'ici 2050.

Solocal, de nouveau en difficultés, va engager des discussions avec ses créanciers et va demander le décalage du paiement des coupons obligataires dus en juin 2023 et septembre 2023.

Entech met en service une unité de stockage de 3,3MWh avec le québequois Boralex.

TowerCast (NRJ Group) finalise l'acquisition de RadioKing.

Cibox met en service son atelier de Revin, dédié à la réparation, au reconditionnement et au recyclage.

SAR579, le candidat-médicament d'Innate le plus avancé issu de la plateforme ANKET, aujourd’hui développé par Sanofi, a obtenu un examen rapide (fast track) de la FDA.

Inventiva présente cinq posters scientifiques lors de l’EASL International Liver Congress 2023.

Pixium Vision reçoit 1,8 M€ au titre du CIR.

SMAIO reçoit l'autorisation 510(k) de la FDA pour la version personnalisée du logiciel de planification chirurgicale co-développée avec NuVasive.

Pherecydes Pharma a déposé une demande d’autorisation d’étude clinique de phase I dans l’endocardite infectieuse causée par le Staphylococcus aureus auprès de l'ANSM.

Le petit coin de la dilution : Delta Drone cesse son programme d'ORNAN et s'engage dans divers financements dilutifs qui peuvent aboutir à ce qu'un actionnaire détenait 1% du capital se retrouve avec 0,01%.

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

GameStop : le titre perd 19% hors séance après ses trimestriels.

Annonces importantes (et moins importantes)