Ces dernières années, le Japon a mis l'accent sur les "menaces extérieures" et a considérablement augmenté son budget de défense. Cette tendance à revenir sur la voie de la militarisation est "très dangereuse", a déclaré jeudi le ministère chinois de la défense.

Le Japon devrait cesser de faire des choses qui nuisent à la paix et à la stabilité régionales, a déclaré Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois de la défense, lors d'un point de presse.

Le Japon, qui a renoncé à la guerre en 1947, a dévoilé l'année dernière un plan quinquennal d'expansion militaire de 315 milliards de dollars visant à dissuader Pékin de recourir à la force en mer de Chine orientale, alors que l'on craint de plus en plus que l'attaque de la Russie contre l'Ukraine n'enhardisse la Chine à envahir Taïwan.

Le mois dernier, le Japon a déclaré qu'il soupçonnait des ballons de surveillance chinois d'avoir pénétré sur le territoire japonais au moins trois fois depuis 2019.

"Nous exhortons la partie japonaise à tirer sérieusement les leçons de l'histoire, à être prudente en paroles et en actes en matière de sécurité militaire", a déclaré M. Tan aux journalistes.

En temps utile, la Chine prévoit une augmentation de 7,2% de ses dépenses de défense cette année, supérieure à celle de l'année dernière et plus rapide que l'objectif de croissance économique modeste du gouvernement.

Les voisins de la Chine, notamment le Japon, ainsi que les États-Unis, s'inquiètent des intentions stratégiques de Pékin et du développement de son armée, d'autant plus que les tensions se sont accrues ces dernières années à propos de Taïwan.

Pékin affirme que ses dépenses militaires à des fins défensives représentent un pourcentage relativement faible de sa production économique et que ses détracteurs veulent la diaboliser en la présentant comme une menace pour la paix mondiale.

"Ce qu'il faut souligner, c'est que les dépenses limitées de la Chine en matière de défense sont entièrement destinées à décrocher la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement, et à maintenir la paix et la stabilité mondiales et régionales", a déclaré M. Tan.