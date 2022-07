Bourse de Paris : Le retour du duty free ?

Les marchés actions européens ont terminé en ordre dispersé hier, dans des volumes plutôt modestes à cause d'un triple télescopage : un lundi, une période pré-publication de résultats et un jour férié aux États-Unis. En France, le CAC40 a été littéralement tracté par la hausse de 4,5% de TotalEnergies, assisté des deux autres principales capitalisations de la cote, LVMH et Sanofi, qui se sont adjugées chacune un peu moins de 1%. Bilan des courses, +0,4% en clôture. Par comparaison, le DAX allemand a cédé 0,3%, plombé par ses technologiques et par ses cycliques.

Les investisseurs européens sont revenus sur les valeurs pétrolières en profitant de l'opportunité offerte par le reflux des cours depuis les pics du début du mois de juin. A l'époque, TotalEnergies se négociait par exemple au-dessus de 57 EUR, alors que l'action était revenue à 50 EUR avant le gros rebond d'hier. Les cours du brut ont plié dans l'intervalle, sur fond de craintes pour la croissance mondiale, mais sans jamais rompre. Le Brent s'échange ce matin autour de 113 USD le baril, en phase haussière après l'annonce d'une grève des travailleurs offshore norvégiens, qui réclament des hausses de salaires. La réduction de la production du pays, dans un contexte déjà tendu, a fait bondir les prix du gaz européen et contribue à maintenir un environnement volatil. A priori, un seul syndicat reste à convaincre pour que la situation revienne à la normale, mais cela illustre l'impact que le moindre grain de sable peut avoir sur des filières en tension.

Le sentiment global du marché est un peu meilleur depuis quelques jours, mais il reste extrêmement fragile à cause des perspectives de récession. L'optimisme repose essentiellement sur la perspective d'une embellie des relations entre les Etats-Unis et la Chine. Les investisseurs pensent que Washington et Pékin pourraient faire une annonce "gagnant-gagnant" à court terme. Concrètement, l'administration Biden pourrait alléger une partie des surtaxes commerciales qui affectent les importations de produits chinois depuis l'ère Trump, notamment sur des produits de consommation de base. Bénéfice pour les Etats-Unis : envoyer un signal déflationniste sur les prix. Bénéfice pour la Chine : obtenir un petit accélérateur de relance de son économie toujours poussive. Une discussion dépeinte comme "constructive" a d'ailleurs eu lieu cette nuit entre le vice-premier ministre chinois, Liu He, et la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen.

Le narratif sur les droits de douane est un catalyseur relativement puissant à court terme pour les actions. Les investisseurs manquent en effet cruellement de nouvelles positives. C'est une brique importante à la fois pour la thématique "juguler l'inflation" et pour la thématique "la Chine se réveille", qui sont les deux moteurs les plus crédibles du moment pour une embellie. Le timing serait de surcroît positif, puisque l'annonce interviendrait avant la publication des grosses séries de résultats trimestriels des entreprises et en amont d'importantes réunions de banques centrales, le 21 juillet pour le BCE et le 27 juillet pour la Fed. Il y aurait presque un peu de marketing là-dedans, mais les circonstances ont le mérite d'éviter à l'une ou l'autre des nations de passer sous les fourches caudines. Les Etats-Unis peuvent justifier une réduction de la voilure des sanctions par des circonstances exceptionnelles et une main tendue à Pékin et la Chine peut profiter d'un appel d'air sans avoir à quémander à Washington. J'ajoute que l'indicateur PMI Caixin manufacturier est remonté à 51,7 points en juin, ce qui est plus élevé que prévu et qui constitue une brique de plus pour la thématique précitée "la Chine se réveille".

Comme la Bourse de Shanghai a l'air dotée d'une vie propre un peu étrangère aux nouvelles économiques du monde, elle baisse de 0,3% ce matin, ce qui va un peu à l'encontre de tout ce que je viens d'expliquer. Mais les autres places d'Asie Pacifique ont l'air moins hermétiques à l'optimisme avec des gains allant de 0,5% à Sydney à 1% à Tokyo. Les indicateurs avancés des places européennes et américaines pointent vers le haut. Le CAC40 ne gagnait toutefois plus que 0,07% à 5959 points après quelques minutes de cotation.

Les temps forts économiques du jour

La lecture finale des PMI des services de juin pour les principales économies s'étalera sur la journée. Aux Etats-Unis, les commandes d'usines seront publiées à 16h00. Tout l'agenda macro ici. Ce matin, la banque centrale australienne a relevé comme prévu son taux directeur d'un demi-point pour le porter à 1,35%.

L'euro se négocie 1,0434 USD. L'once d'or stagne à 1810 USD. Le pétrole remonte légèrement avec un Brent de Mer du Nord à 113,40 USD le baril et un brut léger américain WTI à 110,13 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans est un peu remonté à 2,95%. Le bitcoin est remonté à 20 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Renault retient l'offre de Callista pour l'acquisition de Fonderie de Bretagne.

Valeo finalise le rachat des 50% de Siemens dans leur coentreprise Valeo Siemens eAutomotive, qui sera désormais intégrée à 100%.

Elis finalise le rachat d'un leader du marché mexicain qui réalise l'équivalent de 85 M€ de revenus annuels.

Veolia, Eurofins, Bureau Veritas détachent leurs dividendes.

Ubisoft tient son assemblée générale.

Hype commande 5 stations de recharge à Hydrogène Refueling Solutions.

Invibes Advertising ouvre deux bureaux en Europe centrale et orientale.

McPhy signe une seconde commande dans le cadre de l'accord Hype.

Deezer fait son entrée à la Bourse de Paris via une fusion avec le SPAC I2PO.

Methavisio signe un contrat de 1,2 M$ avec ABSIS.

Thermador acquiert le fonds de commerce d'AFY.

Inventiva a de la visibilité financière jusqu'à la fin du T2 2023.

Argan a publié ses comptes.

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)